Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Beşiktaş maçı öncesi Sergen Yalçın konuştu! "Evdeki hesap çarşıya uymadı"

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Karşılaşma öncesi siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları:

Küçük bir avantajımız var ama sezonun bitimine daha çok var. Bazı şeyleri konuşmanın mantıklı olmadığını düşünüyorum. Bu maç bizim için çok önemli, milli maç dönüşleri çok önemli oluyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

Bu milli maç süreci bizim için iyi olur diye düşünüyorduk. 2-3 tane idman eksiği olan oyuncumuz var, tam takım oluruz dedik ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Covid, sakatlık oldu. Çok ciddi sıkıntı oldu.