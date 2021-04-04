Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Cyle Larin'i takibe aldılar! Galatasaray...

Son dakika spor haberi: 'i takibe aldılar! ...

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 'e 'den talip çıktı. Kanadalı futbolcu, 'ın eski forvetiyle takım arkadaşı olabilir. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 11:59
Son dakika spor haberi: Cyle Larin'i takibe aldılar! Galatasaray...

Süper Lig'de lider konumda bulunan 'ta, bu sezonun en dikkat çekici performansı 'den geldi.

Son dakika spor haberi: Cyle Larin'i takibe aldılar! Galatasaray...

25 yaşındaki Kanadalı forvet, ligde çıktığı 28 maçta attığı 14 gol ve yaptığı 4 asistle transferin gözdesi oldu.

Son dakika spor haberi: Cyle Larin'i takibe aldılar! Galatasaray...

Kariyerinin en parlak yılını yaşayan Larin, 2022 Dünya Kupası elemelerindeki performansıyla da Kanada'da mart ayının en iyi erkek futbolcusu seçildi.

Son dakika spor haberi: Cyle Larin'i takibe aldılar! Galatasaray...

Bir süre önce West Bromwich Albion'ın radarına giren yıldız isim, Premier Lig scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Cyle Larin'i takibe aldılar! Galatasaray...

'dan kiraladıkları Mbaye Diagne'nin de bonservisini almak isteyen İngiliz ekibi, transfer gerçekleşirse forvet hattını Larin-Diagne ikilisinden oluşturabilecek.

Son dakika spor haberi: Cyle Larin'i takibe aldılar! Galatasaray...

Yıldız golcünün ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

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