Son dakika spor haberi: Cyle Larin'i takibe aldılar! Galatasaray...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş'ta, bu sezonun en dikkat çekici performansı Cyle Larin'den geldi.
Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş'ta, bu sezonun en dikkat çekici performansı Cyle Larin'den geldi.
25 yaşındaki Kanadalı forvet, ligde çıktığı 28 maçta attığı 14 gol ve yaptığı 4 asistle transferin gözdesi oldu.
Kariyerinin en parlak yılını yaşayan Larin, 2022 Dünya Kupası elemelerindeki performansıyla da Kanada'da mart ayının en iyi erkek futbolcusu seçildi.
Bir süre önce West Bromwich Albion'ın radarına giren yıldız isim, Premier Lig scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor.
Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne'nin de bonservisini almak isteyen İngiliz ekibi, transfer gerçekleşirse forvet hattını Larin-Diagne ikilisinden oluşturabilecek.
Yıldız golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.