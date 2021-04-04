Son dakika spor haberi: Cyle Larin'i takibe aldılar! Galatasaray...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş 'ta, bu sezonun en dikkat çekici performansı Cyle Larin 'den geldi.

25 yaşındaki Kanadalı forvet, ligde çıktığı 28 maçta attığı 14 gol ve yaptığı 4 asistle transferin gözdesi oldu.