Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında galibiyet arıyor | Kartal keskin virajda

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ligde son olarak Bir maçı eksik olmasına rağmen 32'nci haftaya 64 puanla giren Beşiktaş'ın rakibi Kasımpaşa ise 31 puanla 15'inci sırada ve düşme hattının sadece 2 puan üzerinde. Hem şampiyonluk hem de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, kazanıp yoluna kayıpsız devam etmek isterken, Kasımpaşa da 3 puan alarak düşme hattından biraz olsun uzaklaşmak derdinde.

7 MAÇTA 6 GALİBİYET

Beşiktaş, Sergen Yalçın önderliğinde son 7 maçın 6'sını kazanırken, Kasımpaşa ise ikinci devrede 10 maçta sadece 1 galibiyet alınca Fuat Çapa ile yollarını ayırarak Şenol Can'ı teknik direktörlüğe getirdi. Beşiktaş ile Kasımpaşa, lig tarihinde 36. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 35 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 7 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı. Siyahbeyazlıların 77 golüne, lacivert-beyazlılar 37 golle cevap verdi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

KASIMPAŞA: RAMAZAN, HADERGJONAJ, BRECKA, TOSIC, HADDADI, DRINKWATER, Y.ERDOĞAN, AYTAÇ, HAJRADINOVIC, VARGA, THELIN

BEŞİKTAŞ: ERSİN, NECİP, VIDA, WELINTON, N'SAKALA, JOSEF, ROSIER, ATIBA, LJAJIC, N'KOUDOU, LARIN

GÖZLER MELER'DE

Bugünkü Beşiktaş-Kasımpaşa maçında gözler hakem Halil Umut Meler'de olacak. Meler'in, MHK tarafından Kasımpaşa maçına atanması büyük tepkilere neden olmuştu. Beşiktaş yönetimi resmi siteden üst üste açıklamalar yayınlayarak tepkisini gösterirken, Kasımpaşa Kulübü de bu ortamdan duyduğu endişeyi dile getiren bir açıklama yayınladı.

DÖRT FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta bugün oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip, Rosier, Larin ve Josef de Souza, Kasımpaşa maçında kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

KARA KARTAL'DA 6 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde sakat, hasta ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Milli takımlarda sakatlanan Aboubakar ve Hasic ile F.Bahçe maçında yaşadığı sakatlığı henüz geçmeyen Mensah kadroda olamayacak. Milli takım dönüşü girdikleri Covid- 19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantinaya alınan Dorukhan ve Cenk Tosun da hastalık sebebiyle kadroda yer alamayacak. Cezayir- Zambiya maçında sakatlanan ve tedbir amaçlı salonda çalışan Ghezzal da aynı zamanda sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

TEK FORVET LARIN

Beşiktaş'ın bugünkü Kasımpaşa maçında gol silahı Cyle Larin olacak. Aboubakar'ın sakatlığı, Cenk Tosun'un da karantinada olması nedeniyle Kanadalı yıldız siyah-beyazlıların bu maçtaki en önemli gol ayacağı olacak. Larin'in yerine sağ kanatta N'Koudou, sol kanatta da Gökhan Töre'nin oynaması bekleniyor. Cezalı Ghezzal'ın bölgesinde Ljajic'in görev yapması bekleniyor.