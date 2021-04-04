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Son dakika haberleri | 'ta 'dan 4 isme uyarı!

'in 32. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan 'ta 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Hafta içi oynanacak maçında sıkıntı yaşamak istemeyen , , , ve 'yı kart görmemeleri konusunda uyardı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 12:12
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 4 isme uyarı!
'de 32. hafta mücadelesinde bu akşam 'ya konuk olacak 'ta, müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Üçer sarı kartı bulunan , , ve , bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde 33. haftada oynanacak maçında cezalı duruma düşecek.

Bu konuda oyuncularını özel olarak uyaran teknik direktör 'ın, şampiyonluk yolunda kritik bir döneme girdiklerini ve zaten kabarık olan eksi listesine yeni bir ismin eklenmemesini özellikle istediği belirtildi.

Tabloda yer alan 4 isimden Necip Uysal dışındaki 3'lüye ilk 11'de süre verecek olan Yalçın, oyuncularından maç boyunca rakiplerine karşı sertlikten kaçınmalarını ve hakemle diyaloğa girmemelerini istediği ifade edildi.
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