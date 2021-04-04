Larin mart ayının en iyisi oldu

Kariyerinin en parlak yılını yaşayan 25 yaşındaki forvet Larin, Kanada'da mart ayının en iyi erkek futbolcusu seçildi. Kanada'nın Bermuda ve Cayman Adaları ile oynadığı 2 maçta 4 gol atan Larin, siyah-beyazlı ekibin formasıyla ise Süper Lig'de oynadığı 28 maçta rakip filelere 14 gol bıraktı, 4 asist yaptı. Bir süre önce West Bromwich Albion'ın radarına giren Kanadalı, Premier Lig scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor. 25 yaşındaki yıldız golcünün Beşiktaş ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.