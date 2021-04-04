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Larin mart ayının en iyisi oldu

Kariyerinin en parlak yılını yaşayan 25 yaşındaki forvet Larin, 'da mart ayının en iyi erkek futbolcusu seçildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 20:22 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:58
Larin mart ayının en iyisi oldu

Kariyerinin en parlak yılını yaşayan 25 yaşındaki forvet Larin, 'da mart ayının en iyi erkek futbolcusu seçildi. Kanada'nın ve ile oynadığı 2 maçta 4 gol atan Larin, siyah-beyazlı ekibin formasıyla ise 'de oynadığı 28 maçta rakip filelere 14 gol bıraktı, 4 asist yaptı. Bir süre önce 'ın radarına giren Kanadalı, scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor. 25 yaşındaki yıldız golcünün ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor.

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