Haberler Beşiktaş Kasımpaşa'nın yıldızı Aytaç Kara’dan Şenol Can’a tepki

'nın yıldızı ’dan ’a tepki

Spor Toto 'in 32. haftasında sahasında 'ı 1-0'lık skorla devirdi. Maçın tek golünü atan 66. dakikada oyundan çıkarken teknik direktör 'a tepki gösterdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 21:01 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 21:02
Kasımpaşa'nın yıldızı Aytaç Kara’dan Şenol Can’a tepki

maçının 66. dakikasında yerini Bistrovic'e bırakan , oyundan alındığı için Teknik Direktör 'a tepki gösterdi. Başarılı oyuncu, kulübeye gitmeyerek direkt soyunma odasının yolunu tuttu.

'in 32. haftasında , Beşiktaş'ı ağırlarken, Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara'dan yeni teknik direktör Şenol Can'a tepki geldi. Teknik Direktör Şenol Can, maçın 66. dakikasında Aytaç'ı oyundan alırken, yerine Bistrovic'i sahaya sürdü. Oyundan alınma kararından memnun olmayan Aytaç Kara, Teknik Direktör Şenol Can'a tepki gösterdi. Sahadan çıkan 27 yaşındaki futbolcu, kulübeye gitmeden doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

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