Hentbolda 2 covid daha

Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 20:16Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 06:50
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nda iki kişinin daha Covid-19 testi pozitif çıktı. Beşiktaş internet sitesinden yapılan açıklamada, "Beşiktaş Aygaz Takımımızın teknik ekibi ve sporcuları ile idari çalışanlarına uygulanan Covid-19 PCR testi neticesinde iki kişide pozitif bulguya rastlanmış olup, söz konusu kişilerin tedavi, takip ve izolasyon programına ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır" denildi.