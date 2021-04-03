Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı yorum! "Sergen Yalçın'a ders verelim derken..."

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı yorum! "'a ders verelim derken..."

Son dakika haberleri... 'in 32. haftasında Beşiktaş'ın ile oynayacağı maçın hakeminin olmasıyla başlayan tartışmalar sürüyor. yazarı de bu atamayı değerlendirirken çarpıcı ifadeler kullandı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 07:56
Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı yorum! "Sergen Yalçın'a ders verelim derken..."

TUGAY DEMİR - MHK TARİHE KAFA ATTI

Konuyu biliyorsunuz, MHK, 'ın açıklamalarına istinaden 'i üst üste ikinci kez maçına verdi... Bu işin kamuflajı da Fırat Aydınus'un Galatasaray, Mete Kalkavan'ın da Trabzonspor maçlarına aylar sonra atanması oldu...

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı yorum! "Sergen Yalçın'a ders verelim derken..."

Yani kavgaya hazırız ama gizliden yaparız diyorlar... Yazık! Türk futbolunun yeni kavgaları kaldıracak hali yok... Yeterince kavgamız var. 'ın derbi sonrası açıklamaları yersizdi, bunu o gün de söyledim, bugün de fikrim değişmiş değil...

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı yorum! "Sergen Yalçın'a ders verelim derken..."

Ancak Türk hakemliğini yönetmekle görevli kişilerin, bir teknik adamın hatalı söylemine karşı aldıkları tavır da kesinlikle doğru değil... Akıl yolundan ayrılmış görünüyorlar... 'a ders verelim derken 118 yıllık 'ı karşılarına alıyorlar. Tarihe kafa atıyorlar resmen!

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı yorum! "Sergen Yalçın'a ders verelim derken..."

Şimdi iş inada biner de, maçı sonrası Sergen hoca bir kez daha "'i maçlarımızda istemiyoruz" derse ne yapacaklar acaba? Yoksa bir kez daha aynı atamayı yapıp rekorlarını yenileyecekler mi? MHK kimsenin nefsini tatmin etme yeri değildir. Adalet dağıtmakla görevli olanlar, kimseyle inatlaşamaz. Bu, işin fıtratına aykırıdır.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı yorum! "Sergen Yalçın'a ders verelim derken..."

Sen hakemine sahip çıktığını göstermek istiyorsan bunun bin tane yolu vardı. Bu hafta bir başka maç verir, iki hafta sonra da tekrar maçına atardın olur biterdi. Kör gözün parmağına yapılan işler hem hakemi zorda bırakır hem de diğer hakemler tarafından "Beşiktaş'ı bitirmeye karar verdiler" şeklinde SİNYAL olarak algılanır. Öyle bir algı oluşursa bunu sahadaki manzaradan cümle alem görür ve de vebali büyük olur. Kimse altından kalkamaz.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı yorum! "Sergen Yalçın'a ders verelim derken..."

Öte yandan lider milli arada birkaç oyuncusunu kaybetti... Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Rachid Ghezzal, Dorukan Toköz, Adjin Hasic... Hepsi önemli eksikler... Peki çözüm var mı? Elbette var...

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı yorum! "Sergen Yalçın'a ders verelim derken..."

bu oyuncuların eksik ya da formsuz olduğu bir çok maç oynadı ve onları da kazandı. Siyah-beyazlı takımın oyunu bireysel yeteneklere değil takım yardımlaşmasına dayanıyor... Şimdi eksikler, sakatlar bir yana bırakılacak ve kalan sağlar gereğini yapacaktır. Beşiktaş'ın önünde kazanması gereken bir maç var... Şimdi bu maçı kazanıp, "Bizi yolumuzdan çeviremezsiniz" mesajı verme zamanıdır... Gün bugündür...

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