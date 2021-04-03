Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı yorum! "Sergen Yalçın'a ders verelim derken..."

Şimdi iş inada biner de, Kasımpaşa maçı sonrası Sergen hoca bir kez daha " Halil Umut Meler 'i maçlarımızda istemiyoruz" derse ne yapacaklar acaba? Yoksa bir kez daha aynı atamayı yapıp rekorlarını yenileyecekler mi? MHK kimsenin nefsini tatmin etme yeri değildir. Adalet dağıtmakla görevli olanlar, kimseyle inatlaşamaz. Bu, işin fıtratına aykırıdır.

Sen hakemine sahip çıktığını göstermek istiyorsan bunun bin tane yolu vardı. Bu hafta bir başka maç verir, iki hafta sonra da tekrar Beşiktaş maçına atardın olur biterdi. Kör gözün parmağına yapılan işler hem hakemi zorda bırakır hem de diğer hakemler tarafından "Beşiktaş'ı bitirmeye karar verdiler" şeklinde SİNYAL olarak algılanır. Öyle bir algı oluşursa bunu sahadaki manzaradan cümle alem görür ve de vebali büyük olur. Kimse altından kalkamaz.