Gelen gideni aratmadı

Beşiktaş; yarın forma giyemeyecek olan Aboubakar ve Ghezzal’ın bu sezon oynamadığı 6 maçta 6 galibiyet aldı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:59Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'tasarı kart cezalısı Ghezzal ile milli takımda sakatlanan Aboubakar'ın yarınki Kasımpaşa maçında oynamayacak olması canları sıksa da, istatistikler 'Korkulacak bir durum olmadığını' gösteriyor. Ghezzal, bu sezon 4 maçta forma giymezken bu mücadelelerde Kartal, Kayserispor'u 2-0, Ç. Rizespor'u 6-0, Karagümrük'ü 4-1 ve Denizlispor'u 3-0 mağlup etti. Siyahbeyazlılarda Vincent Aboubakar ise 15. haftadaki Sivasspor maçı öncesi annesini kaybetti. Ülkesine cenazeye giden Kamerunlu yıldızın yokluğunda Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0, Kayserispor'u ise deplasmanda 2-0 mağlup etti. Kartal toplamda Ghezzal ile Aboubakar'ın oynamadığı 6 maçta Beşiktaş 6 galibiyet alırken sadece 1 gol yedi.