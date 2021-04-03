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Gelen gideni aratmadı

; yarın forma giyemeyecek olan ve Ghezzal’ın bu sezon oynamadığı 6 maçta 6 galibiyet aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 20:59 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 06:50
Gelen gideni aratmadı
'ta sarı kart cezalısı Ghezzal ile milli takımda sakatlanan 'ın yarınki maçında oynamayacak olması canları sıksa da, istatistikler 'Korkulacak bir durum olmadığını' gösteriyor. Ghezzal, bu sezon 4 maçta forma giymezken bu mücadelelerde , 'u 2-0, Ç. Rizespor'u 6-0, 'ü 4-1 ve 'u 3-0 mağlup etti. Siyahbeyazlılarda ise 15. haftadaki maçı öncesi annesini kaybetti. Ülkesine cenazeye giden yıldızın yokluğunda Beşiktaş, Sivasspor'u 3-0, Kayserispor'u ise deplasmanda 2-0 mağlup etti. Kartal toplamda Ghezzal ile Aboubakar'ın oynamadığı 6 maçta Beşiktaş 6 galibiyet alırken sadece 1 gol yedi.
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