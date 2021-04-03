Beşiktaş'ın transfer hedefi Thomas Henry'nin bonservisini duyurdular!

Gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek adına çalışmalarını yürüten Beşiktaş'ta gündeme Thomas Henry gelmişti. Siyah beyazlılar bu sezon adeta gol olup yağan isimle ciddi şekilde ilgilenmeye başlamıştı.

Belçika basını, Thomas Henry'nin transferine ilişkin yazdığı haberde, kendisine talip olan kulüpleri aktardı. Walfoot.be adlı internet sitesi, Real Valladolid ve Celta Vigo ile beraber Beşiktaş'ın Henry ile ilgilendiğini duyurdu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Öte yandan Thomas Henry'nin takımı Oud-Heverlee Leuven'nin, golcü futbolcu için 3 milyon euro isteyeceği ifade edildi.

Thomas Henry, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada, 20 gol atıp, 6 da asist üretti.



