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'ın transfer hedefi 'nin bonservisini duyurdular!

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezon sonunda bazı bölgelere yapacağı yeni takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor... Bu kapsamda Belçika'dan bir iddia geldi: , Beşiktaş'ın radarında. Haberde, Belçika ekibinin oyuncusu için belirlediği bonservis rakamı da duyuruldu. İşte flaş transfer iddiasının ayrıntılar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 13:46 Güncelleme Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 14:28
Beşiktaş'ın transfer hedefi Thomas Henry'nin bonservisini duyurdular!

Gelecek sezon forvet hattını güçlendirmek adına çalışmalarını yürüten 'ta gündeme gelmişti. Siyah beyazlılar bu sezon adeta gol olup yağan isimle ciddi şekilde ilgilenmeye başlamıştı.

Belçika basını, Thomas Henry'nin transferine ilişkin yazdığı haberde, kendisine talip olan kulüpleri aktardı. Walfoot.be adlı internet sitesi, Real Valladolid ve Celta Vigo ile beraber Beşiktaş'ın Henry ile ilgilendiğini duyurdu.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Öte yandan Thomas Henry'nin takımı Oud-Heverlee Leuven'nin, golcü futbolcu için 3 milyon euro isteyeceği ifade edildi.

Thomas Henry, bu sezon çıktığı 30 karşılaşmada, 20 gol atıp, 6 da asist üretti.

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