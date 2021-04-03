Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

Bir maçı eksik olmasına rağmen 32'nci haftaya 64 puanla giren Beşiktaş, en yakın rakibi Galatasaray'ın 3, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Siyah beyazlıların rakibi Kasımpaşa ise 31 puanla 15'inci sırada ve düşme hattının sadece 2 puan üzerinde.
Görüldüğü gibi hem şampiyonluk hem de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, kazanıp yoluna devam etmek isterken, Kasımpaşa da 3 puan alarak düşme hattından biraz olsun uzaklaşmak derdinde.
Beşiktaş, Sergen Yalçın önderliğinde son 7 maçın 6'sını kazanırken, Kasımpaşa ise ikinci devrede 10 maçta sadece 1 galibiyet alınca Fuat Çapa ile yollarını ayırarak Şenol Can'ı teknik direktörlüğe getirdi.