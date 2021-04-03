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kritik virajda! İşte 'ın 11'i

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, milli aranın ardından ile karşı karşıya gelecek. Milli takıma giden oyuncuların dönüşü için pek olumlu olmasa da teknik direktör takımına güveniyor. Peki, sakatların bolca olduğu Beşiktaş'ta Kasımpaşa 11'i nasıl olacak? İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2021 Cumartesi 11:36
Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

Bir maçı eksik olmasına rağmen 32'nci haftaya 64 puanla giren , en yakın rakibi Galatasaray'ın 3, Fenerbahçe'nin 5 puan önünde yer alıyor. Siyah beyazlıların rakibi ise 31 puanla 15'inci sırada ve düşme hattının sadece 2 puan üzerinde.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

Görüldüğü gibi hem şampiyonluk hem de düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede , kazanıp yoluna devam etmek isterken, da 3 puan alarak düşme hattından biraz olsun uzaklaşmak derdinde.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

, önderliğinde son 7 maçın 6'sını kazanırken, ise ikinci devrede 10 maçta sadece 1 galibiyet alınca Fuat Çapa ile yollarını ayırarak Şenol Can'ı teknik direktörlüğe getirdi.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

GÜNDEM; MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

milli arada eksik futbolcularla antrenmanlarını sürdürüp maçına konsantre olmaya çalışırken, karşılaşmanın hakeminin açıklanmasıyla bir anda gündem değişti.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

Çünkü maçına; teknik direktör 'ın Fenerbahçe maçından sonra 'kendisini bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz' dediği Halil Umut Meler atanmıştı.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu hafta aldığı kararla, takımlar tarafından istenmeyen tüm hakemleri o takımların maçına atarken, Halil Umut Meler'in üst üste iki maçına denk gelmesi siyah beyazlıların büyük tepkisine neden oldu.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

yönetimi resmi siteden Çarşamba ve Cuma günleri üst üste açıklamalar yayınlayarak tepkisini gösterirken, Kulübü de bu ortamdan duyduğu endişeyi dile getiren bir açıklama yayınladı.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

BEŞİKTAŞ'TA SAKAT, HASTA VE CEZALI 6 FUTBOLCU VAR

'ta maçı öncesinde sakat, hasta ve cezalı futbolcuların çokluğu dikkat çekiyor. Milli takımlarda sakatlanan Aboubakar ve Hasic ile Fenerbahçe maçında yaşadığı sakatlık henüz geçmeyen Mensah kadroda olamayacak.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

Milli takım dönüşü girdikleri Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantinaya alınan Dorukhan ve Cenk Tosun da hastalık sebebiyle kadroda yer alamayacak.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

Cezayir-Zambiya maçında sakatlandıktan sonra İstanbul'a dönüşünde tedbir amaçlı salonda çalışan Ghezzal da aynı zamanda sarı kart cezalısı olduğu için maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

SERGEN YALÇIN'IN KANAT TERCİHLERİ KİM OLACAK?

Sakat, cezalı ve hasta futbolculardan 3'ünün kanat ve forvet oyuncusu olması teknik direktör 'ın tercihlerini zorlaştıracak. Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda tek santrfor kalan Larin, mecburen en uçta oynayacağı için, onun yerine sol kanatta N'Koudou'nun görev yapması bekleniyor.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

'ın sağ kanatta görevlendireceği oyuncunun ise Gökhan Töre olması sürpriz sayılmayacak. Tecrübeli teknik adamın kanat oyuncuları için diğer iki alternatifi ise Ljajic'i sol, N'Koudou'yu sağ kanada koymak veya son tercih N'Koudou'yu sol kanat, Rosier'i de sağ önde oynatmak olacak.

Rosier'in sağ önde oynaması halinde Necip Uysal sağ bekte maça başlayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın bu konudaki kararını bu akşam yapılacak son idmanda verecek

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

'ın karşısındaki muhtemel onbiri, "Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, N'Koudou, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Larin" şeklinde.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

KARTAL'DA 4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA

'ta maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

Üç sarı kartı olan Josef, Rosier, Necip ve Larin maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

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