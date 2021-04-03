Beşiktaş kritik virajda! İşte Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa 11'i

Cezayir-Zambiya maçında sakatlandıktan sonra İstanbul'a dönüşünde tedbir amaçlı salonda çalışan Ghezzal da aynı zamanda sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN'IN KANAT TERCİHLERİ KİM OLACAK? Sakat, cezalı ve hasta futbolculardan 3'ünün kanat ve forvet oyuncusu olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihlerini zorlaştıracak. Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda tek santrfor kalan Larin, mecburen en uçta oynayacağı için, onun yerine sol kanatta N'Koudou'nun görev yapması bekleniyor.