Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Cyle Larin gidiyor yerine o isim geliyor

Son dakika spor haberi: 'tan golcü hamlesi! gidiyor yerine o isim geliyor

Son dakika haberleri... 'de 31. hafta itibarıyla lider konumda bulunan Beşiktaş'ta bu sezon başarılı bir grafik çizen 'in talipleri artıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Kanadalı golcünün takımdan ayrılma ihtimaline karşı o ismi renklerine bağlamak istiyor. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 11:22 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 11:23
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Cyle Larin gidiyor yerine o isim geliyor

Kenan Karaman için sezon sonunu bekliyor. Siyah beyazlılar, Fortuna Düsseldorf ile sözleşme uzatmayan 27 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Cyle Larin gidiyor yerine o isim geliyor

NTV Spor'da yer alan habere göre haziran ayında serbest kalacak milli futbolcu, siyah beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme için masaya oturacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Cyle Larin gidiyor yerine o isim geliyor

Kenan Karaman, devre arası transfer döneminde de 'ın gündemine gelmişti. Alman ekibinin bonservis bedeli talep etmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Cyle Larin gidiyor yerine o isim geliyor

'ın Kenan Karaman'ı gündemine almasının en önemli sebebi ise Kanadalı golcüsü .

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Cyle Larin gidiyor yerine o isim geliyor

Bu sezon siyah beyazlı takım ile 34 maçta 18 gol 4 asistlik performans gösteren Larin, Avrupa'dan farklı kulüplerin transfer listesine girdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Cyle Larin gidiyor yerine o isim geliyor

yönetimi, Larin'in olası transferi halinde kadrosuna Kenan Karaman ile katarak Kanadalı oyuncunun eksikliğini gidermeyi hedefliyor.

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