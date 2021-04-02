Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan golcü hamlesi! Cyle Larin gidiyor yerine o isim geliyor

Beşiktaş Kenan Karaman için sezon sonunu bekliyor. Siyah beyazlılar, Fortuna Düsseldorf ile sözleşme uzatmayan 27 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlıyor.

NTV Spor'da yer alan habere göre haziran ayında serbest kalacak milli futbolcu, siyah beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme için masaya oturacak.