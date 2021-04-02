Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Mensah Kasımpaşa maçında yok!

Son dakika haberleri | 'ta Mensah maçında yok!

'de maç eksiği olmasına rağmen en yakın rakibi 'ın 3 puan önünde yer alan , 32. haftada ile deplasmanda karşılaşacak. , zorlu mücadeleye birçok futbolcusundan yoksun çıkacak. Corona virüsü testleri pozitif çıkan ve 'un yanı sıra sakatlığı bulunan ve kart cezalısı Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş'a bir şok da Mensah'tan geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 16:21 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 16:26
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Mensah Kasımpaşa maçında yok!

'de maç eksiği olmasına rağmen en yakın rakibi 'ın 3 puan önünde yer alan , 32. haftada ile deplasmanda karşılaşacak. , zorlu mücadeleye birçok futbolcusundan yoksun çıkacak. Corona virüsü testleri pozitif çıkan ve 'un yanı sıra sakatlığı bulunan ve kart cezalısı Ghezzal karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş'a bir şok da Mensah'tan geldi. Aktarılan bilgilere göre, maçında sol ayak bileğine darbe alan ve bu bölgede ödem oluşan Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

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