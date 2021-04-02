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'ta flaş MHK kararı! İstifa...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların maçına 'in atanmasının ardından tepkiler çığ gibi büyümeye başladı. 'ın resmi ağızdan Meler'i kendi maçlarına istemediğini söylemesiyle beraber MHK'nin, milli ara sonrası oynanacak ilk Beşiktaş maçında Halil Umut Meler'i atamasının ardından 'da flaş bir 'istifa' gelişmesi yaşandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 09:17 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 09:23
Beşiktaş'ta flaş MHK kararı! İstifa...

Süper Lig'de kalan 10 haftada ortalık savaş alanına döndü. MHK'nın üst üste ikinci defa 'i maçına vermesi siyah beyazlı yönetimi son derece kızdırdı.

Beşiktaş'ta flaş MHK kararı! İstifa...

Fenerbahçe derbisi sonrası teknik direktör , yönetimini beğenmediği için;

Beşiktaş'ta flaş MHK kararı! İstifa...

"Bir daha bu hakemi istemiyoruz. Biz böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz.

Beşiktaş'ta flaş MHK kararı! İstifa...

Ortadan yöneten, gördüğünü çalan arkadaşlar gelirse çok iyi olur" sözlerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta flaş MHK kararı! İstifa...

MHK'nin buna cevabı Meler'i tekrar maçına vermesi olunca ortalık yangın yerine döndü.

Beşiktaş'ta flaş MHK kararı! İstifa...

ACİL TOPLANTI
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre siyah beyazlı yönetim, MHK'nın bu kararını "Savaş ilanı" olarak görüyor.

Beşiktaş'ta flaş MHK kararı! İstifa...

Kulüpten önceki gün yapılan açıklamada, MHK'nın hangi amaçla bu atamayı yaptığı konusunda bilgilendirme beklendiği belirtilmişti.

Beşiktaş'ta flaş MHK kararı! İstifa...

MHK'dan bu konuda bir açıklama gelmeyince yönetim kurulu üyeleri dün acil olarak toplandı.

Beşiktaş'ta flaş MHK kararı! İstifa...

'a operasyon yapılmasından endişelenen yöneticiler, yarına kadar bekleme kararı aldı.

Beşiktaş'ta flaş MHK kararı! İstifa...

"Savaş ilanı" olarak görülen tayini konusunda bir açıklama yapılmazsa Kulübü'nün MHK'yı istifaya davet edeceği öğrenildi.

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