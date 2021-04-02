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Aboubakar 10 gün yok

Sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen 10 gün dinlendirilecek. Kamerunlu, ve maçlarında yok!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 23:24 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50
Aboubakar 10 gün yok

lideri 'a, 'dan kötü haber geldi. dışında eksiği bulunmayan siyah-beyazlılarda, üst üste sakatlıkların yaşanmasına neden oldu. sezonu kapatırken, ve ise corona virüsüne yakalandı. Aboubakar'ın da sakat olarak geri dönmesi teknik heyetin tüm planlarını alt üst etti. 'ndan gelen raporun ardından dün de 'da kontrolden geçen yıldız forvetin sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği için yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Buna göre Aboubakar pazar günü oynanacak ve çarşamba günü oynanacak maçlarında forma giyemeyecek. 'ın, Aboubakar'ın tam olarak iyileşmeden riske etmeyeceği ifade edilirken, Cenk Tosun'un da corona virüsüne yakalanması nedeniyle Kasımpaşa maçında forvette görev yapacak.

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