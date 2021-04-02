Süper Lig lideri Beşiktaş'a, Vincent Aboubakar'dan kötü haber geldi. Gökhan Töre dışında eksiği bulunmayan siyah-beyazlılarda, 2022 Dünya Kupası grup elemeleri üst üste sakatlıkların yaşanmasına neden oldu. Hasic sezonu kapatırken, Cenk Tosun ve Dorukhan ise corona virüsüne yakalandı. Aboubakar'ın da sakat olarak geri dönmesi teknik heyetin tüm planlarını alt üst etti. Kamerun Milli Takımı'ndan gelen raporun ardından dün de İstanbul'da kontrolden geçen yıldız forvetin sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği için yaklaşık 1 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Buna göre Aboubakar pazar günü oynanacak Kasımpaşa ve çarşamba günü oynanacak Alanyaspor maçlarında forma giyemeyecek. Sergen Yalçın'ın, Aboubakar'ın tam olarak iyileşmeden riske etmeyeceği ifade edilirken, Cenk Tosun'un da corona virüsüne yakalanması nedeniyle Kasımpaşa maçında forvette Larin görev yapacak.
Aboubakar 10 gün yok
Sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Vincent Aboubakar 10 gün dinlendirilecek. Kamerunlu, Kasımpaşa ve Alanya maçlarında yok!
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 23:24 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2021 Cuma 06:50