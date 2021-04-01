Son dakika spor haberleri: Resmi hamle geldi! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta gözler bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanmasına çevrildi.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta gözler bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanmasına çevrildi.
3 kulvarda yarışacak kaliteli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, operasyon için düğmeye bastı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden Beşiktaş yönetimi hedefteki isimlerle resmi temaslara başladı.
Savunma hattında rotasyonu genişletmek isteyen siyah-beyazlılar, Süper Lig'in yıldız stoperi için devreye girdi.
ATINÇ'A KANCA!
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılı ekipte ikinci sezonunu geçiren ve sergilediği performansla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Atınç Nukan'a altyapısından yetiştiği ve görev yaptığı eski takımı Beşiktaş, resmen talip oldu.
Sözleşmesi haziran ayında sona erecek 27 yaşındaki defans oyuncusunu takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, henüz Atınç'la bir araya gelmezken, Beşiktaş'ın Atınç'ı kadroya katmakta ısrarcı olduğu belirtildi.