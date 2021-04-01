Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Resmi hamle geldi! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a

Son dakika spor haberleri: Resmi hamle geldi! 'in yıldızı 'a

Stoper mevkisine takviye yapmak isteyen , aradığı ismi 'de buldu. Savunma rotasyonunu genişletmek için kolları sıvayan siyah-beyazlılar, bu sezon performansıyla lige damga vuran yıldız için resmen devreye girdi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 09:05
Son dakika spor haberleri: Resmi hamle geldi! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a

'de sezonu şampiyon tamamlamak isteyen 'ta gözler bir yandan da gelecek sezonun kadro yapılanmasına çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Resmi hamle geldi! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a

3 kulvarda yarışacak kaliteli bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, operasyon için düğmeye bastı.

Son dakika spor haberleri: Resmi hamle geldi! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden yönetimi hedefteki isimlerle resmi temaslara başladı.

Son dakika spor haberleri: Resmi hamle geldi! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a

Savunma hattında rotasyonu genişletmek isteyen siyah-beyazlılar, 'in yıldız stoperi için devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Resmi hamle geldi! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a

ATINÇ'A KANCA!
Yeni Asır'ın haberine göre, sarı-kırmızılı ekipte ikinci sezonunu geçiren ve sergilediği performansla ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olan Atınç Nukan'a altyapısından yetiştiği ve görev yaptığı eski takımı , resmen talip oldu.

Son dakika spor haberleri: Resmi hamle geldi! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek 27 yaşındaki defans oyuncusunu takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, henüz Atınç'la bir araya gelmezken, 'ın Atınç'ı kadroya katmakta ısrarcı olduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Resmi hamle geldi! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a

Yıldız oyuncuya ayrıca 'in yeni ekibi Karagümrük ile G.Antep FK'nın da teklifte bulunduğu belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Resmi hamle geldi! Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş'a

Bu sezon 'de 19 maçta forma giyen 27 yaşındaki savunmacı, 1 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

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