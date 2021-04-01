Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier harekatı başladı! İşte bonservis bedeli

Beşiktaş'ın sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Valentin Rosier, gösterdiği performansla siyah-beyazlı takımın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi oldu. Fransız sağ bekin bu performansı, tüm camianın takdirini kazanırken, siyah-beyazlı yönetimin yıldız ismi kadroda tutmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

İspanyol spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, Sporting Lizbon'la transfer görüşmelerine başladı.

Haberin detaylarında Portekiz ekibinin Rosier için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ancak siyah-beyazlıların bu rakamı düşürmek için çaba sarf ettiği belirtildi.

İki kulüp arasında anlaşma ihtimalinin şu an için oldukça uzak göründüğü ancak Beşiktaşlı yöneticilerin sezon sonuna kadar Sporting'i ikna edebileceğine inandığı ifade edildi.