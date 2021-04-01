Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier harekatı başladı! İşte bonservis bedeli

Son dakika spor haberleri: 'ta harekatı başladı! İşte bonservis bedeli

yönetimi, bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken 'in bonservisini almak için harekete geçti. basınında yer alan habere göre, Lizbon'un Beşiktaş'tan istediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 15:27
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Valentin Rosier harekatı başladı! İşte bonservis bedeli

'ın sezon başında Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı , gösterdiği performansla siyah-beyazlı takımın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi oldu. Fransız sağ bekin bu performansı, tüm camianın takdirini kazanırken, siyah-beyazlı yönetimin yıldız ismi kadroda tutmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

spor sitesi todofichajes.com'da yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi, 'la transfer görüşmelerine başladı.

Haberin detaylarında ekibinin Rosier için 4 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ancak siyah-beyazlıların bu rakamı düşürmek için çaba sarf ettiği belirtildi.

İki kulüp arasında anlaşma ihtimalinin şu an için oldukça uzak göründüğü ancak Beşiktaşlı yöneticilerin sezon sonuna kadar Sporting'i ikna edebileceğine inandığı ifade edildi.

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