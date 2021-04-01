Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü! Josef...

Son dakika spor haberi: maçı hazırlıklarını sürdürdü! Josef...

Son dakika haberleri... 'in 32. haftasında ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. ( haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 14:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü! Josef...

'de lider konumda bulunan , maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın, sağanak yağmur altında basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Antrenmanda Josef de Souza'nın sarıya boyadığı saçlarıyla yeni tarzı dikkat çekti.

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