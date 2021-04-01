Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü! Josef...

Süper Lig'de lider konumda bulunan Beşiktaş, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın, sağanak yağmur altında basına kapalı yaptığı idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı.

Pas ve 5'e 2 çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile tamamlandı. Antrenmanda Josef de Souza'nın sarıya boyadığı saçlarıyla yeni tarzı dikkat çekti.