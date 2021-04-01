Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler atamasına tepki! "80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz"

Son dakika spor haberi: 'dan atamasına tepki! "80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz"

Son dakika haberleri... MHK, 'in 32. haftasında Beşiktaş'ın ile karşılaşacağı maça 31. haftada yine Beşiktaş'ın 'yle oynadığı derbi mücadelesinin hakemi olan 'i atadı. Bu atama siyah-beyazlı camiada tepkiyle karşılanırken yazarı 'dan da MHK'ya sert tepki geldi. İşte o açıklamalar... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 08:34
Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler atamasına tepki! "80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz"

Merkez Hakem Kurulu (MHK), futbol tarihinde eşine pek az rastlanır bir uygulamaya imza atarak, 'i üst üste ikinci kez 'ın maçında görevlendirdi.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler atamasına tepki! "80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz"

Teknik direktör Sergen Yalçın, Vodafone Park'ta 1-1 biten derbisinin ardından Meler'in yönetimini eleştirmiş ve "Bu arkadaşı bir daha bizim maçlarımızda görmek istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler atamasına tepki! "80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz"

Ancak MHK, bu sözlerin üzerinden henüz 10 gün geçmiş olmasına rağmen siyah-beyazlı kulüp ve Sergen Yalçın'a adeta "Hodri meydan" diyerek 'i, 'ın pazar günü dış sahada oynayacağı karşılaşmasının hakemi olarak tayin etti. Bu atama, siyah-beyazlı camiada şok etkisi yarattı.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler atamasına tepki! "80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz"

yazarı ve eski hakem da atamayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler atamasına tepki! "80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz"

Türk futbol tarihinde Serdar Tatlı'nın yaptığı olayı, bu rezilliği, aklı sıra gideri; tam 35 yıl önce bana yaptılar. Eğer yanlış hatırlamıyorsam, 1989 yılında art arda Trabzonspor'un iki maçına beni atadılar. Önce Trabzon'da Trabzonspor-Sarıyer, ardından da İstanbul'da Galatasaray- Trabzonspor maçlarını yönettim. O gün bugündür böylesine rezillik yaşanmadı. O günler çok gençtim, anlayamamıştım.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Halil Umut Meler atamasına tepki! "80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz"

Serdar Tatlı aklı sıra gider yapıyor. Neymiş, Sergen Yalçın, "'i bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz" çıkışını yaptı diye, bu hafta oynanacak maça Meler'i atadı. Bu gider yapmak mı, yoksa tersten kolpa mı, onu hafta sonu göreceğiz. Ama MHK'nın görevi bunlar değildir. 80 milyona yedirdiğinizi zannediyorsunuz ancak bana hayatta yediremezsiniz!

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