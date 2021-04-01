Enteresan atama!

Beşiktaş'ın, F.Bahçe ile oynadığı derbi mücadelesini yöneten Halil Umut Meler, Sergen Yalçın'ın 'Bu arkadaşı bir daha Beşiktaş maçında görmek istemiyorum' dedikten hemen sonra tekrar siyah-beyazlıların maçına atandı. Yalçın, derbi maçı sonrası, "Bu Meler, rakibi oyuna ortak etmek için her şeyi yaptı. Daha önce bizim maçları yönetti. Hakem arkadaştan hiç mutlu değilim. Kendini görmek istemiyoruz bir daha Beşiktaş maçında. Böyle enteresan yöneten hakem istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ÜST ÜSTE İKİNCİ KEZ YÖNETECEK

Bu açıklamanın hemen 10 gün sonrasında siyah-beyazlıların Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maça da MHK tarafından yine Halil Umut Meler'in atanması siyah-beyazlı camiada tepkilere yol açarken, MHK'nin bir takımın maçına üst üste aynı hakemi ataması çok görülen bir uygulama olmadığı için sosyal medyada büyük tepki topladı.

KARTAL'A iYi GELMiYOR

Kasımpaşa-Beşıktaş maçını yönetecek olan Halil Umut Meler, siyahbeyazlılara iyi gelmiyor. 16'ncı kez Halil Umut Meler'in hakem olduğu bir maçta sahaya çıkacak olan Beşiktaş, bundan önceki 15 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Siyahbeyazlı oyunculara 35 sarı, 4 kez de kırmızı kartını çıkartan Meler; rakiplere ise 3 kırmızı kart gösterdi.

4 MACTA 1 GALiBiYET

İzmir bölgesi hakemi Halil Umut Meler, bu sezon Beşiktaş'ın 4 karşılaşmasını yönetti. Meler, bu maçlarda Antalyaspor ve F.Bahçe ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu, sadece Erzurumspor'u 4-0 yenebildi.

MAKUL BiR AÇIKLAMA BEKLiYORUZ

Beşiktaş, Kasımpaşa maçına Halil Umut Meler'in atanmasına tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada "MHK'nin Meler'i, hem teknik direktörümüzün açıklamasının ardından hem de tarihte eşi benzeri görülmemiş şekilde üst üste ikinci kez Süper Lig maçımıza hangi saiklerle atadığını merak ediyoruz. Umuyoruz ki, bu atamanın makul bir açıklaması vardır. İvedilikle bir açıklama bekliyoruz" denildi.