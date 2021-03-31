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Durmak yok

, ile pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 21:52 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Durmak yok
, ile pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, minyatür kale maçın ardından dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş bugün de tek idman yapacak.
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