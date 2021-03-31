Durmak yok

Beşiktaş, Kasımpaşa ile pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 21:52Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Beşiktaş, Kasımpaşa ile pazar günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, minyatür kale maçın ardından dayanıklılık koşuları gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı. Beşiktaş bugün de tek idman yapacak.