Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a stoper çalımı

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! 'tan 'a stoper çalımı

Gelecek sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan ve , 'in yıldızı için karşı karşıya geldi. , bir süredir sarı-kırmızılı takımın gündeminde yer alan futbolcuyla görüşmelere başladı. Ezeli rakibinin transferini istediği yıldız stoperde faktörüyle Beşiktaş'ın bir adım öne geçebileceği kaydedildi. İşte gündem yaratacak gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 11:04 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 11:05
Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a stoper çalımı

'de zirvede bulunan , şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a stoper çalımı

Teknik direktör 'ın raporuna göre kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylar, stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a stoper çalımı

3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmayı amaçlayan , transferde ince eleyip sık dokuyor.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a stoper çalımı

Savunma hattını sağlama almak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir 'ın gündeminde olan yıldızın transferi için devreye girdi.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a stoper çalımı

GALATASARAY'A CAULKER ÇALIMI!
Yeni Asır'ın haberine göre, 'in lideri , ocak ayında gündemine aldığı Alanyaspor'un stoperi Caulker için yeniden harekete geçti.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a stoper çalımı

Teknik direktör 'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan İngiliz stoper ile görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a stoper çalımı

Welinton, Vida ve Montero gibi stoperleri bulunan siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi savunma hattındaki alternatifi çeşitlendirmek için Caulker transferini gerçekleştirmek istediği açıklandı.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a stoper çalımı

Devre arasında da tecrübeli oyuncu Caulker'i kadroya katmak isteyen 'ta yönetim, Alanyaspor'a takas teklif etmiş, karşılığında da Jeremain Lens, Douglas, Mirin ve Tyler Boyd'u önermişti. Fakat anlaşma sağlanamamıştı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a stoper çalımı

Bu sezon Alanyaspor'da 26 maçta forma giyen 29 yaşındaki stoper, 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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