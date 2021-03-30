Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Beşiktaş'tan Galatasaray'a stoper çalımı

Süper Lig'de zirvede bulunan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.
Süper Lig'de zirvede bulunan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürürken gözler bir yandan da gelecek sezona çevrildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre kadro mühendisliği çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylar, stoper mevkisine takviye yapmak için kolları sıvadı.
3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmayı amaçlayan Kartal, transferde ince eleyip sık dokuyor.
Savunma hattını sağlama almak isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan yıldızın transferi için devreye girdi.
GALATASARAY'A CAULKER ÇALIMI!
Yeni Asır'ın haberine göre, Süper Lig'in lideri Beşiktaş, ocak ayında gündemine aldığı Alanyaspor'un stoperi Caulker için yeniden harekete geçti.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan İngiliz stoper ile görüşmelere başlandığı ifade edildi.
Welinton, Vida ve Montero gibi stoperleri bulunan siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi savunma hattındaki alternatifi çeşitlendirmek için Caulker transferini gerçekleştirmek istediği açıklandı.
Devre arasında da tecrübeli oyuncu Caulker'i kadroya katmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Alanyaspor'a takas teklif etmiş, karşılığında da Jeremain Lens, Douglas, Mirin ve Tyler Boyd'u önermişti. Fakat anlaşma sağlanamamıştı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.
Bu sezon Alanyaspor'da 26 maçta forma giyen 29 yaşındaki stoper, 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.