Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngiltere'den bedava orta saha!

Mensah'tan istenilen verimi alamayan ve Adem Ljajic'in de durumunun belirsizliğini koruması üzerine Kartal, orta sahaya takviyeyi transferin en başına yazdı.

Siyah-beyazlıların bu bölge için İngiltere Championship ekibi Huddersfield Town'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Alex Pritchard isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

Haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek ve bonservisi elinde olacak oyuncu için Beşiktaş'ın ön sözleşme imzalamak için nabız yokladığı belirtilirken, Bristol City ve QPR'ın da 27 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu ifade edildi.