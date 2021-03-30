Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngiltere'den bedava orta saha!

Son dakika spor haberleri: 'a 'den bedava orta saha!

Orta saha mevkisi için transfer çalışmalarını sürdüren , aradığı ismi 'de buldu. 'la yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılar, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan isim için harekete geçti. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 15:11 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 15:31
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngiltere'den bedava orta saha!

Süper Lig'de şampiyonluğu kovalayan , önümüzdeki sezon 3 kulvarda mücadele edecek kadroyu kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngiltere'den bedava orta saha!

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporuna göre hareket eden yönetim, hedefteki isimler için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngiltere'den bedava orta saha!

Bazı oyuncularla vedalaşacak olan , rotasyonu geniş tutmak adına hamlelerini yapacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngiltere'den bedava orta saha!

Mensah'tan istenilen verimi alamayan ve Adem Ljajic'in de durumunun belirsizliğini koruması üzerine Kartal, orta sahaya takviyeyi transferin en başına yazdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngiltere'den bedava orta saha!

Siyah-beyazlıların bu bölge için Championship ekibi Huddersfield Town'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Alex Pritchard isminin ön plana çıktığı öğrenildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngiltere'den bedava orta saha!

Haziran ayında İngiliz ekibiyle sözleşmesi bitecek ve bonservisi elinde olacak oyuncu için 'ın ön sözleşme imzalamak için nabız yokladığı belirtilirken, Bristol City ve QPR'ın da 27 yaşındaki futbolcuya ilgisi olduğu ifade edildi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngiltere'den bedava orta saha!

ALEX PRITCHARD KİMDİR?
Alex Pritchard, 3 Mayıs 1993 tarihinde 'nin Orsett şehrinde doğdu. Futbol kariyerine West Ham altyapısında başlayan 27 yaşındaki futbolcu, Tottenham ile profesyonel kariyerine adım attı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngiltere'den bedava orta saha!

Futbol hayatında şimdiye kadar dışına çıkmayan Alex Pritchard, Peterborough, Swindon Twon, Brentford, West Bromwich ve Norwich'in formalarını giydi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a İngiltere'den bedava orta saha!

10 numara pozisyonunda görev yapan Pritchard 2018 yılından beri Huddersfield takımında oynuyor.

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