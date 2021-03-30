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Son dakika spor haberi: 'ta için karar verildi! Ayrılacak mı?

Son dakika spor haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'ta flaş gelişmesi yaşanıyor... golcü 2 maçta daha oynarsa sözleşmesi uzayacak. 8 milyon Euro’ya serbest kalır maddesine rağmen siyah-beyazlılar, payına düşecek 6.4 milyon Euro yerine oyuncuyla yoluna devam etmeyi planlıyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 00:36 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 00:40
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Aboubakar için karar verildi! Ayrılacak mı?

'de şampiyonluğun en büyük adayı haline gelen 'ın başarısında 15 gol ve 5 asistlik performansı ile 'ın da payı büyük. Sezon başında 'dan bedavaya alınan , bu performansı ile sakatlığı yüzünden inişe geçen kariyerine de adeta yeni bir başlangıç yaptı. ve ekiplerinin de dikkatini çeken , ligde iki maça daha çıkarsa siyah-beyazlılar ile olan sözleşmesi de 1 yıl otomatik uzayacak. Ancak 29 yaşındaki oyuncunun kontratındaki '8 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi Beşiktaş'ı düşündürüyor.

SEZON SONU GÖRÜŞÜLECEK

'ın haberine göre; Olası bir satışta %10 menajerlik ücreti ve %10 Porto'ya verilecek payın ardından kasasına 6.4 milyon Euro girecek olan Beşiktaş, parayı ikinci plana atarak ile yeni ve uzun vadeli bir kontrat yapıp, bu maddeyi de kaldırmak istiyor. Zira , 'nde Aboubakar'dan faydalanmayı hedefliyor. Oyuncu da başarılı olduğu Beşiktaş'tan ayrılmaya sıcak bakmıyor ve bu da yönetimin elini güçlendiriyor. Anlaşma konusunda adım sezon sonu atılacak.

DEĞERİNİ İKİYE KATLADI

Beşiktaş'a transfer olduğu vakit sitesinde değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Aboubakar, başarılı performansıyla piyasasını da 10 milyon Euro'ya yükseltti.

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