Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a kötü haber! Ajdin Hasic...

Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Ajdin Hasic, Karadağ ile oynanan U-21 Milli Takımı maçında sakatlanmıştı. Siyah beyazlılardan Hasic'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

İşte yapılan açıklama:

Bosna-Hersek U-21 milli takımının Karadağ ile 29 Mart 2021 tarihinde oynadığı Avrupa U-21 Şampiyonası eleme turu grup müsabakasında sol dizinden sakatlanarak oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ajdin Hasic'e yapılan MR incelemesi sonucunda, ön çapraz bağ ve menisküs yaralanmasi tanısı konulduğu, milli takım sağlık ekibinden tarafımıza bildirilmiştir. Futbolcumuz Ajdin Hasic'in tedavi ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacaktır.