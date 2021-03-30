Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transferde '38 gollük' karar!

Larin ise sezon başında son anda takımda kalmıştı. Bedelsiz olarak ABD'ye gönderilmesi bile gündeme gelen Larin, golcü transferi geciktiği için kadroda tutulmuştu.

KALINIC VARLIK GÖSTEREMEDİ

Aboubakar-Larin ikilisiyle sezona başlayan Beşiktaş'ın gündemine gelen diğer golcüler ise Nikola Kalinic, Mario Mandzukic ve Hulk oldu. Teknik heyetin sezon başında çok istediği Kalinic, Verona'ya giderken, İtalyan ekibinde varlık gösteremedi. 12 maçta şans bulan 33 yaşındaki Hırvat forvet sadece 1 gol kaydetti.