Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transferde '38 gollük' karar!

Son dakika haberleri | 'ta 'dan transferde '38 gollük' karar!

'de maç eksiği olmasına rağmen en yakın rakibine 3 puan fark atarak liderlik koltuğunda bulunan 'ta, saha içinde işler yolunda gidiyor. Galibiyet serisi beraberliğiyle sona eren , şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda. Sezon başında adı , , ve gibi yıldızlarla anılan siyah-beyazlılarda teknik direktör , 'ı istemiş ve Balotelli'yi veto etmişti. Adı Beşiktaş ile anılan diğer golcülerin de performansı, Yalçın'ı haklı çıkardı. İşte o rakamlar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 11:20
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transferde '38 gollük' karar!

Lider bu sezon golcüleri Vincent ve 'den yüksek verim alıyor.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transferde '38 gollük' karar!

şimdiye kadar 'de 15 gol ve 5 asistle 20 gole doğrudan katkı yaptı. ise 14 gol, 4 asistlik performans sergiledi, 18 gole direkt katkı verdi. Toplamda 29 gol, 9 asist üreten 'ın müthiş ikilisi, 38 golü doğrudan etkiledi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transferde '38 gollük' karar!

Porto'dan bedelsiz gelen 'ın transferi kağıt üzerinde son derece riskli görünüyordu. Yakın dönemde dizinden geçirdiği uzun süreli sakatlıklar yüzünden, Teknik Direktör 'ın da Kamerunlu yıldızın transferi konusunda haklı endişeleri vardı. Ancak Aboubakar ortaya koyduğu performansla tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transferde '38 gollük' karar!

ise sezon başında son anda takımda kalmıştı. Bedelsiz olarak 'ye gönderilmesi bile gündeme gelen Larin, golcü transferi geciktiği için kadroda tutulmuştu.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transferde '38 gollük' karar!

KALINIC VARLIK GÖSTEREMEDİ
- ikilisiyle sezona başlayan 'ın gündemine gelen diğer golcüler ise Nikola , Mario ve oldu. Teknik heyetin sezon başında çok istediği Kalinic, Verona'ya giderken, İtalyan ekibinde varlık gösteremedi. 12 maçta şans bulan 33 yaşındaki Hırvat forvet sadece 1 gol kaydetti.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transferde '38 gollük' karar!

HULK'TAN BİR GOL
devre arasında ise ve ile ciddi olarak ilgilendi. Teknik heyet önce Mandzukic'i ardından Hulk'u isterken, mali disiplini sürdürmeye çalışan siyah-beyazlı yönetim, 'dan 'u getirdi. Devre arasında 'la anlaşan 34 yaşındaki Hırvat santrfor Mandzukic sadece 5 maçta oynadı ve henüz golle buluşamadı. 34 yaşında olan Brezilyalı forvet Hulk ise 3 maçta şans buldu ve 1 gol attı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan transferde '38 gollük' karar!

HIRVATLAR KAYBOLDU
'ın ilgilendiği Nikola ile Mario 'in transferdeki tercihleri İtalya oldu. Atletico Madrid'le yollarını ayıran 33 yaşındaki Kalinic, Verona'nın yolunu tutarken, Katar defterini erken kapatan 34 yaşındaki Mandzukic, 'la anlaştı. Beklentilere yanıt veremeyen Hırvat forvetler sakatlık sorunlarıyla uğraştı. Milliyet'in haberine göre yaklaşık 1,5 aydır sahalardan uzak olan Kalinic sakatlığı yüzünden toplam 13 maç kaçırdı. Serie A'da 4, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 maçta görev yapan Mandzukic ise sakatlığı yüzünden ligdeki son 6 maçta kadroda yer almadı.

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