Taraftarları istiyorum

Kartal'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, ülkesinin basına açıklamalar yaptı. Her fırsatta Beşiktaş'a gelmekle ne kadar doğru bir karar verdiğini yineleyen tecrübeli orta saha oyuncusu, şampiyonluk için tekrar iddialı sözler söyledi. Josef, "Ligin en iyi oynayan takımı biziz. Bunu ispatlıyoruz ve sezon sonunda karşılığını kupa ile almak istiyoruz. Boğaz'ın siyah-beyaza büründüğünü görmek istiyorum" dedi. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarı için de ayrı bir parantez açtı. Sambacı, "Beşiktaş taraftarının ne denli ateşli olduğunu anlatmama gerek yok. Fakat yasaklar nedeniyle geldiğimden beri onların desteği ile oynama fırsatını bulamadım. Dolu tribünler önünde o ambiyansı yaşamayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.



JOSEF: ABOU'YU DURDURMAK ÇOK ZOR



Josef De Souza, ayrıca Vincent Aboubakar hakkında görüşlerini de paylaştı. Sambacı, takım arkadaşı için "Çok güçlü bir oyuncu. Gününde olduğu zaman rakipler için ne yapacağı kestirilemez. Durdurulması çok zor biri ve gerçekten yetenekli bir golcü" yorumunda bulundu.



Bu sezon Beşiktaş'ta 23'ü ligde olmak üzere 27 maça çıkan Josef, 2 gol kaydedip 3 asist yaptı. Sambacı gollerinden birini derbide Galatasaray'a diğerini Başakşehir'e attı.