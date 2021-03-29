Haberler Beşiktaş Taraftarları istiyorum

Taraftarları istiyorum

, basınına konuştu: Yasaklar nedeniyle taraftarın önünde oynama şansı bulamadım. Dolu tribünlerin desteğiyle o ateşli ambiyansı yaşamak istiyorum.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 21:12 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Taraftarları istiyorum

'ın Brezilyalı futbolcusu , ülkesinin basına açıklamalar yaptı. Her fırsatta 'a gelmekle ne kadar doğru bir karar verdiğini yineleyen tecrübeli orta saha oyuncusu, şampiyonluk için tekrar iddialı sözler söyledi. , "Ligin en iyi oynayan takımı biziz. Bunu ispatlıyoruz ve sezon sonunda karşılığını kupa ile almak istiyoruz. 'ın siyah-beyaza büründüğünü görmek istiyorum" dedi. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş taraftarı için de ayrı bir parantez açtı. Sambacı, "Beşiktaş taraftarının ne denli ateşli olduğunu anlatmama gerek yok. Fakat yasaklar nedeniyle geldiğimden beri onların desteği ile oynama fırsatını bulamadım. Dolu tribünler önünde o ambiyansı yaşamayı çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

JOSEF: ABOU'YU DURDURMAK ÇOK ZOR

Josef De Souza, ayrıca hakkında görüşlerini de paylaştı. Sambacı, takım arkadaşı için "Çok güçlü bir oyuncu. Gününde olduğu zaman rakipler için ne yapacağı kestirilemez. Durdurulması çok zor biri ve gerçekten yetenekli bir golcü" yorumunda bulundu.

Bu sezon Beşiktaş'ta 23'ü ligde olmak üzere 27 maça çıkan Josef, 2 gol kaydedip 3 asist yaptı. Sambacı gollerinden birini derbide 'a diğerini 'e attı.

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