Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar uçtu! Piyasa değeri...

Son dakika spor haberi: 'ın golcüsü uçtu! Piyasa değeri...

Son dakika spor haberi: Sezon başında soru işaretleriyle imza atan 'ın yıldız golcüsü bunları boşa çıkardı. Geldiği dönem 5 milyon Euro olan piyasa değeri attığı gollerle 10 milyon Euro’ya yükseldi. Abou şu an ligin en pahalı forveti.İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 20:23 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar uçtu! Piyasa değeri...

Siyah-beyazlı takımın forveti , 'ta resmen yeniden doğdu. 'a geldiği ilk dönemde gol atmakta sıkıntı çektiği için Beşiktaş'a kiralanan usta krampon, o dönem ile müthiş bir yükselişe geçmişti. Ancak bu macera sonrası 'da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle tekrar gözden düşmüştü. Beşiktaş'a yeniden gelirken pek çok soru işaretiyle imza atan Aboubakar, bunların hepsini boşa çıkarırken değerini de yeniden katlamayı başardı. 25 Eylül 2020'de Beşiktaş'la anlaşan Aboubakar'ın o dönemki piyasa değeri 5 milyon euro'yken, şu anda bu rakam 10 milyon euro'ya çıktı. Aboubakar böylece 'in değeri en yüksek forvet oyuncusu durumuna geldi. Performansıyla yıldızını parlatan 29 yaşındaki forvetin bu sezon 16 gol, 5 asisti bulunuyor.

SON DAKİKA