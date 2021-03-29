Son dakika spor haberi: Beşiktaş önümüzdeki iki yıl içinde yüzde 50 küçülmeye gidiyor!

Beşiktaş Kulübü, 19 Mart Cuma günü bankalar konsorsiyumu ile finansal yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalamıştı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da kendi koşulları çerçevesinde bankalarla anlaşmaya varmıştı.

Milliyet'te yer alan habere göre Ziraat Bankası, Halkbank ve DenizBank'tan oluşan konsorsiyum ile imzalanan 9.5 yıllık yeni anlaşmaya göre Beşiktaş ilk anapara ödemesini 31 Ağustos 2023'te yapacak. Son anapara ödemesi ise 31 Mayıs 2030 tarihinde gerçekleşecek ve bankalara olan finansal borçlar kapatılacak. Ayrıca sözleşme uyarınca tüm finansal borçlar Türk Lirası olarak belirlenmişti. Beşiktaş Yönetimi, kulübün mali anlamda kurtuluşunu yapılan yeni anlaşmada görüyor. Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki siyah-beyazlılar bu nedenle anlaşmaya eksiksiz bir şekilde uymayı ve tüm ödemelerini zamanında yapmayı planlıyor.

HEDEF 30 MİLYON EURO

Buna göre Beşiktaş Yönetimi, futbol takımının bütçesini önümüzdeki iki sezon içinde yüzde 50 oranında azaltmanın hesaplarını yapıyor. Siyah-beyazlı yönetim kurulu göreve geldikten sonra bütçeyi 50-55 milyon euro düzeyine çekmişti. Başkan Çebi'nin iki yıl içinde bütçeyi 30 milyon euro düzeyine indirmek istediği ve mali disiplinden taviz verilmeyeceği öğrenildi. Beşiktaş'ın bu sezon şampiyon olarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazanması halinde ise yönetimin eli bir hayli rahatlayacak. UEFA'dan yaklaşık 40 milyon euro Şampiyonlar Ligi geliri elde edecek olan siyah-beyazlılar hem yeni transferler hem de yıllık ücretlerin ödenmesi konusunda ciddi bir kaynağa kavuşmuş olacak.