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Son dakika spor haberi: açıkladı! 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif...

Son dakika spor haberi... Ligde liderliğini sürdüren 'tan flaş bir açıklama geldi. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada kampında bulunan 2 futbolcularının corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 20:22 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 20:23
Son dakika spor haberi: Beşiktaş açıkladı! 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif...

İşte kulüpten yapılan o açıklama:

, yarın (30 Mart) ile oynayacağı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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