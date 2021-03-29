Son dakika spor haberi: Beşiktaş açıkladı! 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif...

İşte kulüpten yapılan o açıklama:

A Milli Takımımızın, yarın (30 Mart) Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.