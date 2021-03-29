Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Atiba önerdi! Beşiktaş takibe aldı

Son dakika spor haberi: önerdi! takibe aldı

Son dakika haberleri... 'de bu sezon yönetiminde şampiyonluğun iddialı ekiplerinden olan Beşiktaş, transferde de durmuyor. Siyah-beyazlıların, 'nın önerisiyle sürpriz bir ismi takibe aldığı ortaya çıktı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 07:56
Son dakika spor haberi: Atiba önerdi! Beşiktaş takibe aldı

'de 31. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan , en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde zirve yarışını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Atiba önerdi! Beşiktaş takibe aldı

Ligde iyi sonuçlar alan siyah-beyazlı takım, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.

Son dakika spor haberi: Atiba önerdi! Beşiktaş takibe aldı

Kanada'dan ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlı takımın tecrübeli kaptanı 'nın önerdiği, golcü oyuncu Cyle Larin'in de referans verdiği 2002 doğumlu Theo Corbeanu'nın takibe alındığı ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Atiba önerdi! Beşiktaş takibe aldı

Wolves U-23 takımında 15 maçta 4 gol 2 asistle oynayan 1.92'lik Kanadalı için teknik direktör 'ın oldukça iyi düşünceler içinde olduğu haberi yapıldı.

Son dakika spor haberi: Atiba önerdi! Beşiktaş takibe aldı

18 yaşındaki Kanadalı santrfor, kariyerine Kanada takımlarından TFC Academy'de başlayıp ardından Wolverhampton'ın altyapısına transfer olmuştu.

Son dakika spor haberi: Atiba önerdi! Beşiktaş takibe aldı

Romanya pasaportu da bulunan genç futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

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