Son dakika spor haberi: Atiba önerdi! Beşiktaş takibe aldı

Süper Lig'de 31. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde zirve yarışını sürdürüyor.
Süper Lig'de 31. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde zirve yarışını sürdürüyor.
Ligde iyi sonuçlar alan siyah-beyazlı takım, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı.
Kanada'dan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlı takımın tecrübeli kaptanı Atiba'nın önerdiği, golcü oyuncu Cyle Larin'in de referans verdiği 2002 doğumlu Theo Corbeanu'nın takibe alındığı ileri sürüldü.
Wolves U-23 takımında 15 maçta 4 gol 2 asistle oynayan 1.92'lik Kanadalı için teknik direktör Sergen Yalçın'ın oldukça iyi düşünceler içinde olduğu haberi yapıldı.
18 yaşındaki Kanadalı santrfor, kariyerine Kanada takımlarından TFC Academy'de başlayıp ardından Wolverhampton'ın altyapısına transfer olmuştu.
Romanya pasaportu da bulunan genç futbolcunun kulübü ile olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.