Son dakika spor haberi: Atiba önerdi! Beşiktaş takibe aldı

Süper Lig 'de 31. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş , en yakın rakibi Galatasaray'ın 3 puan önünde zirve yarışını sürdürüyor.

Kanada'dan Beşiktaş ile ilgili sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlı takımın tecrübeli kaptanı Atiba'nın önerdiği, golcü oyuncu Cyle Larin'in de referans verdiği 2002 doğumlu Theo Corbeanu'nın takibe alındığı ileri sürüldü.