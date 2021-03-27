Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Pedro Rebocho'dan İstanbul itirafı! "Yaşanacak şehirler arasında ilk 3'ümde"

Son dakika spor haberi: 'dan itirafı! "Yaşanacak şehirler arasında ilk 3'ümde"

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ın eski futbolcusu , basınına verdiği röportajda 'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 14:39
Son dakika spor haberi: Pedro Rebocho'dan İstanbul itirafı! "Yaşanacak şehirler arasında ilk 3'ümde"

Bir dönem forması giyen , basınına konuştu. Maisfutebol adlı siteye kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulunan deneyimli sol bek, günlerine dair şunları söyledi:

Yaşanacak şehirler arasında İstanbul ilk 3'ümde yer alır. Şehrin tarafında yaşadım. Tüm şehirde çok fazla hareket, çok büyük bir tarih ve çok güzel restoranlar vardı. Şehir devasaydı. Her yeri görme şansı bulamadım. İstanbul'da gezmekten, yürümekten, bir yerlerde yemek yemekten çok keyif aldım. Bol bol gezdim, fotoğraf ve video çektim.

Kariyerine altyapısında başlayan Pedro Rebocho, 2019 ağustosunda 'tan Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. 26 yaşındaki savunma oyuncusu, siyah-beyazlı takımın ardından Paços Ferreira'ya kiralandı.

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