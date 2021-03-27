Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Anlaşma sağlandı

Haberde 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun Siyah-Beyazlı ekip ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi.

30 Haziran'da Monaco kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Youssef Ait Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi.