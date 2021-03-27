Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Anlaşma sağlandı

Son dakika spor haberi: 'tan atağı! Anlaşma sağlandı

Son dakika haberi: 'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen 'ta flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Bir yandan şampiyonluğu kovalayan siyah beyazlılar bir yandan da yaz transfer çalışmaların başladı. İtalyanlar, Kartal'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile anlaştığını yazdı. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 22:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Anlaşma sağlandı

'de iyi bir çıkış yakalayan için iddialarının ardı arkası kesilmiyor...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Anlaşma sağlandı

Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen siyah beyazlıların gündemi ile Avrupa basını da yakından ilgileniyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Anlaşma sağlandı

İtalya'nın önde gelen haber sitelerinden Mercato, 'ın Faslı orta saha Youssef Ait Bennasser ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Anlaşma sağlandı

Haberde 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun Siyah-Beyazlı ekip ile büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan transfer atağı! Anlaşma sağlandı

30 Haziran'da Monaco kulübüyle olan sözleşmesi sona erecek olan Youssef Ait Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi.

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