Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı Cyle Larin'e flaş övgü! "Yırtıcı bir hayvan gibi"

Son dakika haberleri | Beşiktaşlı 'e flaş övgü! "Yırtıcı bir hayvan gibi"

'de formasıyla etkili bir performans ortaya koyan ve takımına bu sezon toplam 18 gol 4 asistlik katkı sağlayan , da durmadı. Attığı 3 gol ile yıldızlaşan için hocası ve kaptan flaş övgülerde bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:04 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 12:12
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı Cyle Larin'e flaş övgü! "Yırtıcı bir hayvan gibi"

Teknik Direktörü ile takım kaptanı Hutchinson, karşısında hat-trick yapan için açıklamalarda bulundu.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı Cyle Larin'e flaş övgü! "Yırtıcı bir hayvan gibi"

'in çok yetenekli olduğunu belirten Herdman, ", yırtıcı bir hayvan. Onun bu yeteneği var. Onu kadroya almamızın da nedeni bu. Önceden sadece en uçta yaşamaya çalışıyordu, şimdi bu tartışmanın dışına çıktı." dedi.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı Cyle Larin'e flaş övgü! "Yırtıcı bir hayvan gibi"

ise takım arkadaşının kendisini çok geliştirdiğini belirtirken, "'in oyununda ciddi bir gelişme var ve bu da kendisini geliştirmesini sağladı. Sadece attığı goller değil, iş etiği, oyunu anlama tarzı, oyuna bakışı değişti. Artık daha derli toplu bir oyuncu. Takıma çok faydası oluyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika BJK haberleri | Beşiktaşlı Cyle Larin'e flaş övgü! "Yırtıcı bir hayvan gibi"

'ta bu sezon 34 maça çıkan 25 yaşındaki , 18 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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