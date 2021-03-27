Haberler Beşiktaş Cyle Larin’den hat-trick

’den hat-trick

1.5 yıl aradan sonra yeniden milli takıma seçilen Kanadalı yıldız , Bermuda maçında 3 gol birden atarak gecenin yıldızı seçildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 00:06 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 06:50
Cyle Larin’den hat-trick

'ne 8 futbolcu gönderen 'ta performansıyla adeta bir yıldız gibi parladı. -Bermuda maçında en çok dikkati çeken futbolcu Beşiktaş'tan oldu. Bu futbolcu ligde 14 gol ve 4 asistle oynayan Cyle 'di. Larin de 1.5 yıl aradan sonra 'na seçilirken Bermuda karşısında şov yaptı ve 3 gol birden atarak maçın oyuncusu oldu.

İŞLER YOLUNDA GİDİYOR

Larin maç sonu yaptığı açıklamada, "İşler iyi gidiyor. Beşiktaş'ta ve burada çok iyi takım arkadaşlarım var. Hepsi üst düzey oyuncular. Onlarla oynamaktan keyif alıyorum. Bu sayede hem kulübüm hem ülkem için goller atıyorum" dedi. Bir diğer Beşiktaşlı 38 yaşındaki 2 yıl önce bıraktığı milli takıma 5-1 kazanılan Bermuda maçıyla dönerken hem kaptanlığa devam etti hem de 90 dakika herkesi kendine hayran bıraktı.

VIDA VE N'SAKALA KAYBETTİ

Beşiktaş'ın diğer A milli futbolcularından , - maçında 90 dakika oynarken 1-0'lık yenilgiye engel olamadı. Fabrice N'Sakala da mağlup olan futbolcular arasında yer aldı ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 'lu Boupendza'nın harika bir gol attığı maçta 'a 3-0 yenildi.

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