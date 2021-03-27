Beşiktaş'tan Cyle Larin kararı! Bonservis bedeli...

Süper Lig'de 31. hafta sonunda lider konumda bulunan Beşiktaş'ta Cyle Larin, kariyerinin en parlak yılını yaşıyor.

Kanadalı futbolcu, milli takımda da gollerini atmaya devam ederken, İngiliz ekiplerinin golcü futbolcuyu takipte olduğu da gelen haberler arasında.

Bir süre önce West Bromwich Albion'ın radarına giren Kanadalı, Premier Lig scoutlarının raporlarında ilk sırada yer alıyor. Beın Sports'un haberine göre siyah-beyazlılar, Larin için 10 milyon euro'nun üzerinde bir teklifi değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.

Bu sezon siyah-beyazlı formayla ligde 28 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 14 gol attı ve 4 asist yaptı.