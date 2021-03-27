Beşiktaş'ta flaş gelişme! Vincent Aboubakar...

Kara Kartal'da sezonun kalan bölümünde 2 maçta daha forma giymesi halinde 30 sayısını bulup sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Kamerunlu oyuncu için West Ham United'ın ilgisi bulunuyor.

Milliyet'in haberine göre, sözleşmesinde 8 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan başarılı futbolcudan daha fazla kazanç elde etmeyi planlayan yönetimin, tecrübeli isimle sezon sonunda masaya oturup bu maddeyi değiştirmeyi istediği belirtildi.

Bu hamleyle Aboubakar'ın 1.2 milyon Euro olan maaşının artırılması da bekleniyor.