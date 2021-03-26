Son dakika spor haberleri: Ve resmi açıklama geldi! Rosier ve Beşiktaş...

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier performanslarıyla sezona damga vurdu.
Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier performanslarıyla sezona damga vurdu.
Siyah-beyazlılar, camianın beklentisini karşılayan iki yıldızla da gelecek sezonlarda yola devam etmek istiyor.
Rosier'in menajeri Stephane Canard, kendisine sorulan "Beşiktaş'ta kalacak mı?" sorusuna, "Dosya üzerinde çalışılıyor" diye cevap vermekle yetindi. Gelen bilgiler ise Torunoğulları'nın, Fransız oyuncunun menajeri Canard'ı İstanbul'a davet ettiği yönünde.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELECEK
Fransa'da devam eden karantinanın sona ermesinden sonra menajer Stephane Canard'ın İstanbul'a geleceği ortaya çıktı.
SPORTING'DEN AÇIKLAMA
Bu arada Sporting sportif direktörü Hugo Viana ise kirada olan oyuncuların geleceği ile ilgili soruya, "Bazıları için bulundukları takımlardan bize talepler geldi. Onları değerledirmeye başladık" cevabını verdi. Ancak oyuncu ismi vermedi.