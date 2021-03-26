Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Ve resmi açıklama geldi! Rosier ve Beşiktaş...

Son dakika spor haberleri: Ve resmi açıklama geldi! Rosier ve ...

'ın 'den kiraladığı performansıyla beğeni topladı. Siyah-beyazlıların kadroda tutmak istediği 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Fransız sağ bekin menajerinden ve bonservisini elinde bulunduran Sporting'den açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 12:28
Son dakika spor haberleri: Ve resmi açıklama geldi! Rosier ve Beşiktaş...

'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Rachid Ghezzal ve Valentine Rosier performanslarıyla sezona damga vurdu.

Son dakika spor haberleri: Ve resmi açıklama geldi! Rosier ve Beşiktaş...

Siyah-beyazlılar, camianın beklentisini karşılayan iki yıldızla da gelecek sezonlarda yola devam etmek istiyor.

Son dakika spor haberleri: Ve resmi açıklama geldi! Rosier ve Beşiktaş...

Rosier'in menajeri Stephane Canard, kendisine sorulan "'ta kalacak mı?" sorusuna, "Dosya üzerinde çalışılıyor" diye cevap vermekle yetindi. Gelen bilgiler ise Torunoğulları'nın, Fransız oyuncunun menajeri Canard'ı İstanbul'a davet ettiği yönünde.

Son dakika spor haberleri: Ve resmi açıklama geldi! Rosier ve Beşiktaş...

MENAJERİ İSTANBUL'A GELECEK
Fransa'da devam eden karantinanın sona ermesinden sonra menajer Stephane Canard'ın İstanbul'a geleceği ortaya çıktı.

Son dakika spor haberleri: Ve resmi açıklama geldi! Rosier ve Beşiktaş...

SPORTING'DEN AÇIKLAMA
Bu arada sportif direktörü Hugo Viana ise kirada olan oyuncuların geleceği ile ilgili soruya, "Bazıları için bulundukları takımlardan bize talepler geldi. Onları değerledirmeye başladık" cevabını verdi. Ancak oyuncu ismi vermedi.

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