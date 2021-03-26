Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Fransız basınından Rachid Ghezzal iddiası! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Son dakika spor haberi: Fransız basınından iddiası! " ve ..."

Son dakika haberleri... Beşiktaş formasıyla bu sezon yaptığı asistlerle kariyerinin yeniden zirvesine çıkan Cezayirli futbolcu ile ilgili Fransız basını sürpriz bir iddia paylaştı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 14:40
Son dakika spor haberi: Fransız basınından Rachid Ghezzal iddiası! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

'ın sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'den kiraladığı , gösterdiği performansla kariyerinin yeniden zirvesine çıktı.

Son dakika spor haberi: Fransız basınından Rachid Ghezzal iddiası! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Cezayirli yıldız futbolcu, Süper Lig'de 13 asistle bu alanda zirvede yer alırken 2018'den bu yana alınmadığı milli takıma da yeniden çağrılmanın mutluluğunu yaşadı ve çıktığı Zambiya maçında golünü de attı.

Son dakika spor haberi: Fransız basınından Rachid Ghezzal iddiası! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Karşılaşmada bir de hafif sakatlık geçiren Ghezzal'la ilgili Fransız basını detaylı bir haber kaleme aldı.

Son dakika spor haberi: Fransız basınından Rachid Ghezzal iddiası! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Yıldızı Olympique Lyon'da parlayan 'ın, 2019'da dibe vurduğu ifade edilirken oyuncunun önce Fiorentina'da kiralık geçirdiği dönem, ardından da 'a gelmesiyle yeniden doğduğuna vurgu yapıldı.

Son dakika spor haberi: Fransız basınından Rachid Ghezzal iddiası! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Haberde Ghezzal'ın bir yakınının, oyuncunun milli takıma yeniden alınmasıyla ilgili şu görüşlerine de yer verildi:

Son dakika spor haberi: Fransız basınından Rachid Ghezzal iddiası! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Rachid, milli takıma döndüğü için kendini çok iyi ve gururlu hissediyor. Beşiktaş'la imzalarken hedeflerinden biri de milli takıma dönmekti. Bunun için oldukça motiveydi ve zaten sahada da istediğini hemen gösterdi.

Son dakika spor haberi: Fransız basınından Rachid Ghezzal iddiası! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Öte yandan haberde oyuncunun geleceğine ilişkin de çarpıcı bir iddia yer aldı.

Son dakika spor haberi: Fransız basınından Rachid Ghezzal iddiası! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Yıldız isimle ilgili, ", Ghezzal'ı kadrosunda tutmak için her şeyi yapacak. Ancak Rodgers'ın planları arasında yer almayan Cezayirli oyuncu için ve 'ın yanı sıra bazı Avrupa kulüpleri de Leicester'ın kapısını çalabilir" denildi.

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