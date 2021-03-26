Son dakika spor haberi: Fransız basınından Rachid Ghezzal iddiası! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Beşiktaş'ın sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, gösterdiği performansla kariyerinin yeniden zirvesine çıktı.
Beşiktaş'ın sezon başında İngiliz ekibi Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal, gösterdiği performansla kariyerinin yeniden zirvesine çıktı.
Cezayirli yıldız futbolcu, Süper Lig'de 13 asistle bu alanda zirvede yer alırken 2018'den bu yana alınmadığı milli takıma da yeniden çağrılmanın mutluluğunu yaşadı ve çıktığı Zambiya maçında golünü de attı.
Karşılaşmada bir de hafif sakatlık geçiren Ghezzal'la ilgili Fransız basını detaylı bir haber kaleme aldı.
Yıldızı Olympique Lyon'da parlayan Rachid Ghezzal'ın, 2019'da dibe vurduğu ifade edilirken oyuncunun önce Fiorentina'da kiralık geçirdiği dönem, ardından da Beşiktaş'a gelmesiyle yeniden doğduğuna vurgu yapıldı.
Haberde Ghezzal'ın bir yakınının, oyuncunun milli takıma yeniden alınmasıyla ilgili şu görüşlerine de yer verildi:
Rachid, milli takıma döndüğü için kendini çok iyi ve gururlu hissediyor. Beşiktaş'la imzalarken hedeflerinden biri de milli takıma dönmekti. Bunun için oldukça motiveydi ve zaten sahada da istediğini hemen gösterdi.
Öte yandan haberde oyuncunun geleceğine ilişkin de çarpıcı bir iddia yer aldı.
Yıldız isimle ilgili, "Beşiktaş, Ghezzal'ı kadrosunda tutmak için her şeyi yapacak. Ancak Rodgers'ın planları arasında yer almayan Cezayirli oyuncu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra bazı Avrupa kulüpleri de Leicester'ın kapısını çalabilir" denildi.