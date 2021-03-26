Son dakika spor haberi: Fransız basınından Rachid Ghezzal iddiası! "Fenerbahçe ve Galatasaray..."

Haberde Ghezzal'ın bir yakınının, oyuncunun milli takıma yeniden alınmasıyla ilgili şu görüşlerine de yer verildi:

Rachid, milli takıma döndüğü için kendini çok iyi ve gururlu hissediyor. Beşiktaş'la imzalarken hedeflerinden biri de milli takıma dönmekti. Bunun için oldukça motiveydi ve zaten sahada da istediğini hemen gösterdi.