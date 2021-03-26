Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı yıkan haber! Utku Yuvakuran...

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşanmıştı.
Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşanmıştı.
Sezon sonunda siyah-beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan Utku'ya Granada'nın talip olduğu ortaya çıktı.
Birinci kalecisi Rui Silva'nın Milan'a gitme ihtimali bulunan Granada'nın Utku için bilgi topladığı bildirilmişti.
Siyah-beyazlılar, şu an için kendilerine Utku konusunda resmi bir teklif olmadığını belirttiler.
İSPANYOLLARDAN YENİ İDDİA
İspanyol basını Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Utku Yuvakuran ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Haberde Utku Yuvakuran'ın sezon sonunda bedelsiz olarak Granada'ya transfer olacağı iddia edildi.
Ayrıca İspanyol ekibi yetkililerinin Utku'nun menajeri ile pazarlık halinde olduğu yazıldı.