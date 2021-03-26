Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı yıkan haber! Utku Yuvakuran...

Son dakika spor haberi: 'ı yıkan haber! ...

Son dakika haberi: 'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da sözleşmesi bitecek olan oyuncular ile ilgili girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi biten isimlerden biri de ... Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu için ekibi devreye grmişti. İspanyol basını başarılı kaleci ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 19:49
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı yıkan haber! Utku Yuvakuran...

'ın 23 yaşındaki kalecisi ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşanmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı yıkan haber! Utku Yuvakuran...

Sezon sonunda siyah-beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan Utku'ya 'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı yıkan haber! Utku Yuvakuran...

Birinci kalecisi Rui Silva'nın Milan'a gitme ihtimali bulunan 'nın Utku için bilgi topladığı bildirilmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı yıkan haber! Utku Yuvakuran...

Siyah-beyazlılar, şu an için kendilerine Utku konusunda resmi bir teklif olmadığını belirttiler.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı yıkan haber! Utku Yuvakuran...

İSPANYOLLARDAN YENİ İDDİA

basını 'ın başarılı kalecisi ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı yıkan haber! Utku Yuvakuran...

Haberde 'ın sezon sonunda bedelsiz olarak 'ya transfer olacağı iddia edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ı yıkan haber! Utku Yuvakuran...

Ayrıca ekibi yetkililerinin Utku'nun menajeri ile pazarlık halinde olduğu yazıldı.

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