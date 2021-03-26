Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama: Ghezzal ve Rosier...

İŞTE ÇEBİ'NİN AÇIKLAMALARI:

Maçlar bittikten sonra 5-10 dakika bunun keyfini sürersiniz. Arkadaşlarınızla şakalaşırsınız ama bu burada kalmalı ve bir sonraki haftaya heyecanla seyredeceğiniz maçı beklemelisiniz.

Birlik ve beraberliğe ülkede her yerde ihtiyaç var, özellikle futbolda var. Aradaki itiş, kakış, hoş olmayan davranışlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Kulüp başkanları ve yöneticilerine bunun için önemli işler düşüyor.

Adalet nedir? Gelirin iyi paylaşılması lazım. Maç sonuçlarının realize edilirken hakemlerimizin az hata yapması lazım veya mümkün olduğu kadar hiç yapması lazım. Ancak şunu belirtmek istiyorum ki taraftarın bir şekilde kendini kötü hissettiği anlar oluyor.

Hocalarımız çıkıyor hakemlerle ilgili bir yorum yapıyor. Maçı kaybetmiş veya istediği gibi maç yürümemiş veya hakkını alamadığını düşünüyor. Yönetici aynı şeyi yapıyor ama bir taraf daha var ki, televizyon programları.

"TARAFTARLAR ETKİLENİYOR"

Televizyon programlarında bazı yorumcuların, hakemleri eleştirdiğini görüyoruz. Bu tartışmalar seyrediliyor. Taraftarlar da etkileniyor. Hakemlerimizi aşırı derece eleştirmeleri taraftarımızı olumsuz etkiliyor.

TFF kurulardan oluşuyor. Bu kurulların sağlıklı çalışmadığı, adil olmadığı, olamadığı şeklinde algılar var. Bu algıların yıkılabilmesi maalesef bugüne kadar mümkün olmadı. Bazen de bakıyorum ve hak veriyorum. Standart yok

Birçok kulübün bu hale gelmesine neden olan yöneticiler, sokakta elini kolunu sallayarak geziyor. Şu an ortalıkta yok ama şu anda bizler acı çekiyoruz. Bu paraları nasıl bulacağız? Nasıl yapacağız? Bu kulüpler çok büyük değerlerdir. Cumhuriyetten evvel kurulmuş değerlerdir.

"1 BUÇUK SENE SONRA ELİMİZDE 10 LİRAMIZ YOK"

1 buçuk sene sonra elimizde 10 liramız yok. Bu 10 liranın 5'i bankaya ait. 5 lirası da kulübe ait. 5 liralık takım yapacaksın kardeşim. Kendini buna göre ayarla.

Başarı istiyorsan çok iyi scout yapacaksın. O bütçede çok pahalı olmamış ama yıldız olabilecekleri bulacaksınız, böylece kulüplerinize hem başarıyı hem de ekonomik getiri sağlamış olacaksınız. Bu anlaşmanın içerisine baktığınız zaman, başka çareniz kalmadı.

Korsan yayınların önüne geçilmesi gerekiyor. Umarım bunu ortadan kaldırırız. Böylece yayıncı kuruluştan daha fazla gelir elde edebiliriz. Yayıncının seyircisini arttırmamız gerekiyor.

Yayıncı kuruluşa ben saygı duyuyorum ama bizler de kulüpler olarak, LİG A.Ş. gibi bir kuruluş kurarak yayıncı kuruluşlarla pazarlık yapmak ve gelirlerimizi artırmak için faaliyet içinde olacağımızı söylemek zorundayız.

Sayın federasyon başkanımız; 'Bizim hakemlerimiz çok iyi, yurt dışına hakem gönderiyoruz' diyor ama benim derdim bu değil ki; hakemlerimiz gidiyorsa gitsin. Özellikle derbide yapalım dedim. Geçmişte derbiye çıkan hakemlerimiz takımlar tarafından mimlenmiş."Her hakem açıklandığında, maça çıkmadan taraftarlardan darbe yiyorlar. Ben, yabancı hakem derken, bu baskılar yüzünden söyledim. 50 yıl önce de tartışılıyordu hakemler, bugün de tartışılıyor.

Transferler konusunda bizden çok şey beklemesinler, limitler var. Hesaplı olacağız. Altyapıdan oyuncu yetişecek. 1/4 ücretine 4 kat futbol oynayan futbolcular takımımıza kazandırdık.

Şampiyonluk havasına girebilirsiniz ama kendinizi şampiyon gibi göremezsiniz. Hocama ve futbolcularıma da hep bunu söylüyorum. Önümüzde çok zor maçlar var. Rakiplerimiz de mücadele edecekler. Onlar iyi ki varlar, yoksa futboldan zevk alamayız.

SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

Sergen hocamızı getirerek doğru bir iş yapmış olduğumuzdan dolayı keyif alıyorum. Hocamız bizim için değerlidir. Özümüzden gelmesi ayrı bir keyiftir. Kendisiyle uzun yıllar çalışmaya devam edeceğimizi düşünüyorum. İki taraf da aynı şeyi istiyor.

Birçok şey gündeme geliyor kontratla ilgili ama doğru değil. Beşiktaş taraftarına da sesleniyorum; böyle bir şeyi kafalarında hiçbir zaman düşünmesinler, yokmuş kabul etsinler.

"GHEZZAL VE ROSIER..."

Ghezzal ve Rosier ile yola devam etmek istiyorum. Kıymetli futbolcular. Çok kolay bir süreç olmayacak. Umarım önümüzdeki sene Beşiktaş formasıyla sahada olacaklar.