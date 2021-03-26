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Ersin dünya ikincisi

, kalecilik açısından adeta altın çağını yaşıyor. Son olarak 'ın da yakın takibe aldığı Beşiktaşlı , 20 yaş altında dünyanın en değerli ikinci kalecisi olarak açıklandı. Güncel piyasa değeri kısa sürede 3 milyon Euro'ya ulaşan Ersin, hali hazırda 7 milyon euro'luk değere ulaşan 'ın kalecisi Trubin'in ardından dünyanın en pahalı 20 yaş altı kalecisi oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 21:20 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Ersin dünya ikincisi
, kalecilik açısından adeta altın çağını yaşıyor. Son olarak 'ın da yakın takibe aldığı Beşiktaşlı , 20 yaş altında dünyanın en değerli ikinci kalecisi olarak açıklandı. Güncel piyasa değeri kısa sürede 3 milyon Euro'ya ulaşan Ersin, hali hazırda 7 milyon euro'luk değere ulaşan 'ın kalecisi Trubin'in ardından dünyanın en pahalı 20 yaş altı kalecisi oldu. Bu arada Ajax'ın scoutları U-21 milli takımının 'la oynayacağı maçta Ersin'i izleyecek. Doping cezası nedeniyle sahalardan uzak kalan 'nın yerine kaleci arayan ekibinin Ersin dışındaki diğer adayı Nijeryalı .
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