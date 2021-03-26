Ersin dünya ikincisi
Türk futbolu, kalecilik açısından adeta altın çağını yaşıyor. Son olarak Ajax'ın da yakın takibe aldığı Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu, 20 yaş altında dünyanın en değerli ikinci kalecisi olarak açıklandı. Güncel piyasa değeri kısa sürede 3 milyon Euro'ya ulaşan Ersin, hali hazırda 7 milyon euro'luk değere ulaşan Shakhtar'ın kalecisi Trubin'in ardından dünyanın en pahalı 20 yaş altı kalecisi oldu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 21:20 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50