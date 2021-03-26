Haberler Beşiktaş Aboubakar'a Ada kancası!

'a Ada kancası!

İngiliz basını, yönetiminin 3 senelik sözleşme sunacağı forvete West Ham United’ın talip olduğunu yazdı. Kartal, Abou’yu kaçırmak istemiyor!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 21:17 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var

'ta başarılı bir performans sergileyen ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren 'ta ortaya koyduğu performansla dikkatleri üstüne çeken ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; West Ham United, sezon sonu ile sözleşmesi bitecek olan 'ı gözüne kestirdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var

David Moyes ve ekibinin, çeşitli mevkilerden 4 oyuncuyu istediğini ve 'ın da bu isimler arasında olduğu belirtildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var

MİLLİ MAÇLAR SONRASI GÖRÜŞÜLECEK

yönetimi bir süre önce forvetin menajeri Pini Zahavi ile bir araya gelerek "'la 1 yıllık değil 3 yıllık sözleşme yapacağız" teklifini yapmıştı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var

Yıldız oyuncunun da siyah-beyazlılarda kalmaya sıcak baktığı bugünlerde Ada'dan gelen bu teklifini 'ın kafasını karıştıracağı iddia edildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Vincent Aboubakar'a İngiltere'den talip var

Siyah-beyazlı yönetim 'ı elinden kaçırmamak için milli maçlar dönüşü oyuncuyla hemen masaya oturacak. , sezon başında Porto'dan 'a gelmişti.

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