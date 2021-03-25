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Son dakika haberi: Sporar boşa çıkıyor

Son dakika haberi: ’da kiralık olarak forma giyen golcü futbolcu ’ın sezon sonunda ’le sözleşmesi sona eriyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 21:30 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Sporar boşa çıkıyor

'ın golcü listesindeki isimlerden biri olan 'la ilgili ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezonda 'ten Diaby ve Rosier'i kiralayan siyah-beyazlılara sürpriz bir öneri geldi. Rosier'in bonservisini almak için ekinin sportif direktörü ile görüşen yöneticilerin önüne 27 yaşındaki Sloven forvet Andraz Sporar ismi getirildi. Sporting'e gitmeden önce Beşiktaş'ın gündemine gelen Slovak golcü Sporar, 'ni seçmişti. Sporar daha sonra Sporting'te tutunamayınca 'ya kiralandı; ancak Braga, Sporar'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağını Sporting'e iletti.

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