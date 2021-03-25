Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika spor haberi: maçı hazırlıklarını sürdürdü

Son dakika haberi: Spor Toto 'in 32. haftasında lider Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 17:45
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

, 'in 32. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.

'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik Direktör yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapıldı. İdman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına üç günlük iznin ardından 29 Mart Pazartesi günü yapacağı çalışmayla devam edecek.

SON DAKİKA