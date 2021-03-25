Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç diyalog! "Görürsün..."

Son dakika spor haberi: - derbisi öncesi ilginç diyalog! "Görürsün..."

Son dakika spor haberleri... 'in 31. haftasında ile derbi mücadelesinde karşı karşıya gelen Beşiktaş, sahadan 1 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlı takımdaki iki ismin, derbi öncesi ilginç diyaloğu ortaya çıktı. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 14:06
Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç diyalog! "Görürsün..."

'de 31. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan , son olarak ile karşılaştığı derbi maçından 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç diyalog! "Görürsün..."

Bu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı oyuncular Vida ve Ghezzal arasında yaşanan ilginç diyalog ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç diyalog! "Görürsün..."

, geçen hafta sahasında ağırladığı karşısında Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Hırvat oyuncuya asisti Rachid Ghezzal yapmıştı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç diyalog! "Görürsün..."

İkilinin maç günü karşılaşma öncesi sohbet ettiği ve Ghezzal'ın takım arkadaşına "Hissediyorum bugün gol atacaksın" dediği öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç diyalog! "Görürsün..."

Hürriyet'te yer alan habere göre Hırvat stoperin bunun üzerine "Serbest vuruş olursa doğrudan bana orta yap, görürsün gol atacağım" dediği belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç diyalog! "Görürsün..."

Nitekim maçta Ghezzal, maçta bu sezon Hırvat takım arkadaşına BB Erzurumspor, Ankaragücü, Antalyaspor maçlarının ardından dördüncü kez asist yaptı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç diyalog! "Görürsün..."

Sezon başında kiralık olarak gelen Rachid Ghezzal da böylece 13. asistini gerçekleştirdi ve ligin bu sezon en çok gol pası veren oyuncusu unvanını sürdürdü.

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