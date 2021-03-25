Son dakika spor haberi: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi ilginç diyalog! "Görürsün..."

Süper Lig'de 31. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, son olarak Fenerbahçe ile karşılaştığı derbi maçından 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Süper Lig'de 31. hafta itibarıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş, son olarak Fenerbahçe ile karşılaştığı derbi maçından 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Bu karşılaşma öncesi siyah-beyazlı oyuncular Vida ve Ghezzal arasında yaşanan ilginç diyalog ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş, geçen hafta sahasında ağırladığı Fenerbahçe karşısında Domagoj Vida'nın golüyle 1-0 öne geçerken, Hırvat oyuncuya asisti Rachid Ghezzal yapmıştı.
İkilinin maç günü karşılaşma öncesi sohbet ettiği ve Ghezzal'ın takım arkadaşına "Hissediyorum bugün gol atacaksın" dediği öğrenildi.
Hürriyet'te yer alan habere göre Hırvat stoperin bunun üzerine "Serbest vuruş olursa doğrudan bana orta yap, görürsün gol atacağım" dediği belirtildi.
Nitekim maçta Ghezzal, maçta bu sezon Hırvat takım arkadaşına BB Erzurumspor, Ankaragücü, Antalyaspor maçlarının ardından dördüncü kez asist yaptı.
Sezon başında kiralık olarak gelen Rachid Ghezzal da böylece 13. asistini gerçekleştirdi ve ligin bu sezon en çok gol pası veren oyuncusu unvanını sürdürdü.