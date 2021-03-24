Umut Güner’in davası düştü

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi Umut Güner'in, yönetim kuruluna seçilebilmek için 1997-98 tarihleri arasında, 1 yıl kulübün voleybol takımında oynamış gibi sahte belge düzenlediği iddiasıyla 'özel belgede sahtecilik' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi.