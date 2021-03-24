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’in davası düştü

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi 'in sahte belge düzenlediği iddiasıyla 'özel belgede sahtecilik' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 20:16 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Umut Güner’in davası düştü

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticisi 'in, yönetim kuruluna seçilebilmek için 1997-98 tarihleri arasında, 1 yıl kulübün voleybol takımında oynamış gibi sahte belge düzenlediği iddiasıyla 'özel belgede sahtecilik' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın düşürülmesine karar verildi.

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