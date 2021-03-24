Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: UEFA'dan şok Beşiktaş kararı! Avrupa gelirlerinin bir kısmına el konacak

Son dakika spor haberleri: 'dan şok kararı! gelirlerinin bir kısmına el konacak

'ta şoku yaşanıyor. UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle siyah-beyazlıların 2021-22 sezonunda 'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:27 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 15:39
Son dakika spor haberleri: UEFA'dan şok Beşiktaş kararı! Avrupa gelirlerinin bir kısmına el konacak
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'dan yapılan açıklamada, Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) yargı birimin verdiği karar sonucunda, ile Finansal Fair Play (FFP) çerçevesinde yapılan anlaşma sonrasında siyah-beyazlı ekibin finansal ihlal yaptığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 30 Eylül 2020 tarihinde süresi dolan ödemeyi gerçekleştirmemesi nedeniyle 2021-22 sezonunda UEFA organizasyonlarından elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyulacağı duyuruldu.

Açıklamada, siyah-beyazlı ekibin ödemeyi zamanında yaptığına ilişkin kanıtını 30 Haziran'a kadar sunması halinde verilen söz konusu cezanın kaldırılacağı da vurgulandı.

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