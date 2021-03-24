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Son dakika spor haberi: 'a kötü haber! Rosier ve Ghezzal...

Son dakika spor haberi: 'ta kiralık olan forma giyen Rosier ve Ghezzal için kulüpleri ve toplam 13 milyon Euro talep ediyor. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 23:47 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 00:00
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a kötü haber! Rosier ve Ghezzal...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde eden 'ta yönetim bir yandan da gelecek sezonun hesaplarını yapıyor.

Takvim'in haberine göre; Ancak yönetimi zorlu bir süreç de bekliyor. City, 1 yıllık sözleşmesi kalan Ghezzal'ı kiralamayacak. Satış için de 8 milyon Euro istiyor.

ise Rosier'in bonservisi için 5 milyon Euro'nun altına inmiyor. Bu iki kulüple yapılan son görüşmede de bonservis için bir indirim sağlanamadı.

Ancak temasların devam edeceği de gelen haberler arasında.

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