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Son dakika haberleri: 'ı kadrosuna katmak istiyor!

ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 'a sürpriz bir talip çıktı. ekiplerinden 'nın 23 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2021 Çarşamba 14:43
Son dakika Beşiktaş haberleri: Granada Utku Yuvakuran'ı kadrosuna katmak istiyor!

'ın 23 yaşındaki kalecisi ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon sonunda siyah-beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan Utku'ya 'nın talip olduğu ortaya çıktı.


Birinci kalecisi 'nın 'a gitme ihtimali bulunan Granada'nın Utku için bilgi topladığı bildirildi. Siyah-beyazlılar, şu an için kendilerine Utku konusunda resmi bir teklif olmadığını belirttiler.

Bu sezon ve 'nda toplam 9 maça çıkan Utku Yuvakuran 12 gol yedi. Genç eldiven, 3 maçta kalesini gole kapadı.

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