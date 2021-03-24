Son dakika Beşiktaş haberleri: Granada Utku Yuvakuran'ı kadrosuna katmak istiyor!

Beşiktaş'ın 23 yaşındaki kalecisi Utku Yuvakuran ile ilgili flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sezon sonunda siyah-beyazlılarla sözleşmesi bitecek olan Utku'ya Granada'nın talip olduğu ortaya çıktı.



Birinci kalecisi Rui Silva'nın Milan'a gitme ihtimali bulunan Granada'nın Utku için bilgi topladığı bildirildi. Siyah-beyazlılar, şu an için kendilerine Utku konusunda resmi bir teklif olmadığını belirttiler.



Bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 9 maça çıkan Utku Yuvakuran 12 gol yedi. Genç eldiven, 3 maçta kalesini gole kapadı.